噁！高雄婦公園亂倒廚餘、麵包屑 竟是被抓5次罰7200元慣犯

莊婦騎機車朝公園綠地亂丟麵包屑。（讀者提供）

2025/05/03 19:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市莊姓婦人經常騎機車穿梭前鎮區君毅正勤國宅社區，朝公園綠地亂倒不明液體或麵包屑，散發濃烈刺鼻酸臭味，嚴重影響環境衛生。環保局今天證實莊婦是慣犯，已裁罰5次共7200元，這次被網友拍下亂倒影片，認定莊婦污染環境，最重可罰6000元。

網友在臉書社團「高雄大小事」PO文，婦人經常騎機車載滿大包小包垃圾，不定期騎上人行道，沿路朝公園綠地，撒大量吐司邊，傾倒會流湯廚餘，散發濃烈刺鼻酸臭味，隨後可見一大群鳥類蜂擁而至。

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網友目擊現場，以手機拍下整個過程，上傳臉書說，有民眾經過發現，大聲喝止，婦人仍我行我素，不理會警告，騎機車揚長而去，期間長達1年，可惜原本美麗的公園綠地，淪為她的個人垃圾掩埋場。

環保局根據網友拍下影片，證實是75歲莊姓婦人所為，環保局說，已多次接獲民眾檢舉，去年以來5度查獲莊婦隨地亂丟麵包屑，餵食鴿子影響環境衛生，總計裁罰7200元，今依據民眾檢舉影片，莊婦傾倒不明液體污染地面，依違反廢棄物清理法27條規定，加重裁處1200至6000元罰鍰。

莊婦騎機車朝公園綠地亂丟麵包屑。（讀者提供）

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