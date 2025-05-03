為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    噁！高雄婦公園亂倒廚餘、麵包屑 竟是被抓5次罰7200元慣犯

    莊婦騎機車朝公園綠地亂丟麵包屑。（讀者提供）

    莊婦騎機車朝公園綠地亂丟麵包屑。（讀者提供）

    2025/05/03 19:39

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市莊姓婦人經常騎機車穿梭前鎮區君毅正勤國宅社區，朝公園綠地亂倒不明液體或麵包屑，散發濃烈刺鼻酸臭味，嚴重影響環境衛生。環保局今天證實莊婦是慣犯，已裁罰5次共7200元，這次被網友拍下亂倒影片，認定莊婦污染環境，最重可罰6000元。

    網友在臉書社團「高雄大小事」PO文，婦人經常騎機車載滿大包小包垃圾，不定期騎上人行道，沿路朝公園綠地，撒大量吐司邊，傾倒會流湯廚餘，散發濃烈刺鼻酸臭味，隨後可見一大群鳥類蜂擁而至。

    網友目擊現場，以手機拍下整個過程，上傳臉書說，有民眾經過發現，大聲喝止，婦人仍我行我素，不理會警告，騎機車揚長而去，期間長達1年，可惜原本美麗的公園綠地，淪為她的個人垃圾掩埋場。

    環保局根據網友拍下影片，證實是75歲莊姓婦人所為，環保局說，已多次接獲民眾檢舉，去年以來5度查獲莊婦隨地亂丟麵包屑，餵食鴿子影響環境衛生，總計裁罰7200元，今依據民眾檢舉影片，莊婦傾倒不明液體污染地面，依違反廢棄物清理法27條規定，加重裁處1200至6000元罰鍰。

    莊婦騎機車朝公園綠地亂丟麵包屑。（讀者提供）

    莊婦騎機車朝公園綠地亂丟麵包屑。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播