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    BMW X6車隊寶山車聚 豪車、超跑車友也來一起做公益

    BMW X6 CLUB TAIWAN車隊今天在新竹縣寶山鄉，借用啟德機械起重工程的寶山新廠場地舉辦車聚，現場超過500輛豪車齊聚一堂。（寶山鄉公所提供）

    BMW X6 CLUB TAIWAN車隊今天在新竹縣寶山鄉，借用啟德機械起重工程的寶山新廠場地舉辦車聚，現場超過500輛豪車齊聚一堂。（寶山鄉公所提供）

    2025/05/03 19:10

    〔記者黃美珠／新竹報導〕BMW X6 CLUB TAIWAN車隊今天在新竹縣寶山鄉，借用啟德機械起重工程公司寶山新廠場地，舉行一年一度車聚，豪車、超跑雲集，啟德也現場展示各類大型吊車，現場車價總值號稱高達數億元。寶山鄉公所趁機展示各項農特產品，主辦單位則把活動結餘款助學寶山弱勢學童，讓他們能安心向學。

    寶山鄉長邱振瑋說，根據車隊會長范哥所言，今天到場的BMW X6超過500輛，啟德董事長胡漢龑的「東北大花」跑車也一起亮相搶鏡。最遠的車主來自澎湖，其他也有遠從屏東、台南趕來的

    除了BMW X6車友，紅馬超跑車隊也來了32輛相挺，車隊進場時，引擎的滾滾音浪震爆現場，其中還有一輛要價超過1200萬、但還未必訂得到的藍寶堅尼。

    邱振瑋則出動他響應北埔鄉的「中元藝民祭」所認養的神豬撲滿，向車友們介紹神豬撲滿的意涵，未來將捐助公益團體使用，不少車友紛紛慷慨解囊「餵養」。

    為了幫助寶山鄉的弱勢學童，主辦單位還出動1輛小超跑，給許多小朋友試乘，也讓家長們拍照打卡，藉此替鄉內的低收入戶、中低收入戶以及弱勢家庭學童募集獎助學金。

    啟德大型吊車與雲集的豪車、超跑，現場車價總值號稱高達數億元。（寶山鄉公所提供）

    啟德大型吊車與雲集的豪車、超跑，現場車價總值號稱高達數億元。（寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉長邱振瑋認養的神豬，今天趁著豪車大聚會也出現亮相，爭取豪車主們的支持。（圖由寶山鄉公所提供）

    新竹縣寶山鄉長邱振瑋認養的神豬，今天趁著豪車大聚會也出現亮相，爭取豪車主們的支持。（圖由寶山鄉公所提供）

    車聚現加上場啟德大型吊車、豪車及超跑雲集。（寶山鄉公所提供）

    車聚現加上場啟德大型吊車、豪車及超跑雲集。（寶山鄉公所提供）

    BMW X6 CLUB TAIWAN車隊今天在新竹縣寶山鄉的車聚。（寶山鄉公所提供）

    BMW X6 CLUB TAIWAN車隊今天在新竹縣寶山鄉的車聚。（寶山鄉公所提供）

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