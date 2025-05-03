市長連獲3聖杯 粉紅超跑回鑾有望首度蒞臨南投

南投市長張嘉哲（左）之前為白沙屯媽祖祝壽時，曾請示蒞臨南投市，並連獲3聖杯。（南投市公所提供）

2025/05/03 18:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕白沙屯拱天宮媽祖進香熱潮席捲全台，惟媽祖遶境以來，從未進入南投縣境，日前南投市長張嘉哲前往為媽祖祝壽，擲筊詢問媽祖今年出巡是否有意蒞臨南投市，並連獲3個聖杯，市公所預估5月5日或6日，鑾轎可能抵達，屆時將與警方提前做好交管部署，以維遶境順利。

南投市公所表示，今年白沙屯拱天宮三媽，將在9月27、28日蒞臨南投市的藍田書院，日前市長張嘉哲與公所人員也前往拱天宮，為白沙屯媽祖祝壽，當時市長還特地跪地祈求，擲筊詢問媽祖是否願意在此次進香蒞臨南投市，當時連獲3個聖杯答覆，之後市長的妻子更3度到拱天宮請示，皆獲聖杯回覆，讓市公所上上下下信心大增。

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市公所也說，其實媽祖回鑾的實際路線難以預料，現在只能提前因應準備，預估進香隊伍北返若進入雲林虎尾鎮，約有一半的機率會進到南投市；若是抵達彰化二水鄉，則機率提高至80%；若進入南投名間鄉，則幾乎篤定會到南投市，屆時白沙屯媽祖可能在5日或6日蒞臨南投，公所將與警察局等單位合作，針對交通、補給、治安預先部署，確保活動平安順利。

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