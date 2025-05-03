高美濕地「不一樣音樂會」 千人看海聽歌賞夕陽

「高美不一樣音樂會」吸引遊客悠閒看海，聆賞樂音。（記者張軒哲攝）

2025/05/03 19:23

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市國際知名景點高美濕地進入夏天旅遊旺季，「高美不一樣音樂會」今天傍晚起連續兩天開演，專業團隊演奏管樂、爵士樂、民謠歌曲，亞洲大學時尚學系師生時裝走秀，展開聽覺與視覺的雙重饗宴；「台灣好行679台中活力海洋線」也亮麗登場，民眾拍照或上車打卡。吸引數千名遊客看海聽歌，場面歡樂。

天氣晴朗舒爽，伴隨海風吹拂，不少外國遊客到高美濕地同歡，也有許多親子、情侶來踏浪，逛市集、看表演。音樂會開幕立委楊瓊瓔、中市副議長顏莉敏、市議員楊典忠、王立任等人共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

台中市觀旅局長陳美秀說，「高美不一樣音樂會」邀請了台中在地台灣青年管樂團、台中中西爵士大樂團、Theseus忒修斯、海鷗K等專業團隊，展現人聲阿卡貝拉、管樂、爵士樂、民謠歌曲等多樣音樂風格，讓現場民眾倘佯於樂海之中。活動中也由亞洲大學時尚系共同走秀演出，現場共展現逾30套手作服飾，以新穎的服飾設計，表現出大專學子不受框架侷限的創意感，呈現視覺與聽覺融合的藝術。

台灣好行679台中活力海洋線 明天正式開行

台灣好行679台中活力海洋線即將於5月4日正式開行，沿線行經大甲鎮瀾宮、梧棲觀光漁港、三井OUTLET PARK台中港、梧棲老街等，是一條飽覽海線風情的遊憩經典路線。公車今天停駐堤岸邊亮相，吸引遊客參觀打卡。

除了聽歌看表演，高美燈塔園區潮感市集25間攤商一字排開，販售各式特色文創商品，讓民眾體驗濱海悠閒氛圍，又能逛市集。清水區陳先生說，疫情過後，難得見到高美濕地聚集這麼人潮，活動豐富多元，大人小孩都喜愛。楊典忠說，高美濕地應該多舉行類似活動，帶動週邊觀光發展。

台灣好行679台中活力海洋線亮麗登場，吸引民眾上車打卡。（記者張軒哲攝）

高美燈塔園區潮感市集販售文創商品。（記者張軒哲攝）

「高美不一樣音樂會」邀請專業團隊演奏，遊客悠閒看海，聆賞樂音。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法