用「父親的手心溫度」堅守護理現場 陳嘉容獲南丁格爾獎金獎

成功大學醫學院附設醫院護理部督導陳嘉容榮獲南丁格爾獎「績優奉獻獎」金獎。 （記者邱芷柔攝）

2025/05/03 19:58

〔記者邱芷柔／台北報導〕「我爸爸在我8歲的時候過世，其實對我衝擊非常大，爸爸在加護病房住了三個多月，小孩沒辦法天天進加護病房，所以我一直覺得，如果我有機會當護理師，是不是就可以每天看到他。」成功大學醫學院附設醫院護理部督導陳嘉容說，這段童年記憶，是她選擇成為護理師的起點，也是堅持留在臨床的原因。

陳嘉容今天（3日）獲頒南丁格爾獎「績優奉獻獎」金獎，1999年投入臨床至今，期間取得碩博士學位，致力解決臨床遇到的問題，研發出能減輕人力負擔的「翻身單」，不僅取得專利，也已量產應用。

請繼續往下閱讀...

陳嘉容分享第一次走進加護病房、握著爸爸手的那一刻，即便多年過去，她仍記得父親手心的溫度，「我一直很希望，當時父親手掌心的溫度，可以傳遞下去。」對於護理人力流失問題，她也觀察到世代價值觀轉變，呼籲應該給予年輕人更多理解與彈性，年輕人希望工作與生活平衡，不想被工時綁住，這是件好事，如果能好好生活，充電後回到工作，也會更願意投入。

值得一提還有獲得「績優奉獻獎」銀獎的奇美醫院專任協調師李玲，投身器官捐贈領域已逾20年，促成上百例器捐移植。她長年陪伴捐贈者家屬做出艱難決定，並創新引入3D列印器官模型，協助家屬更清楚理解手術過程、化解疑慮。此外，她也成立病友團體、促成聯合門診機制，持續守護移植病人的健康，讓捐贈者的愛得以延續、更具意義。

由慈月社會福利慈善基金會舉辦的南丁格爾獎邁入第14屆，今年共有57位護理人員獲獎。行政院長卓榮泰親自出席頒獎致詞說，幾乎每屆都親自參加，「去年在籌組新內閣時，也特地請假前來。」他感念基金會與評審團的辛勞，並強調政府將以實質政策支持第一線醫護。

在護理政策方面，卓榮泰提到，政府已編列275億元推動4年期整備計畫，從提升三班護病比獎勵、夜班獎勵常態化，到導入智慧醫療資訊等，他也強調「健康台灣」的理想，需靠所有醫護人員共同實現。

衛福部長邱泰源致詞時也指出，面對高齡化與照護需求上升，政府正從人才培育、正向職場與薪資改善三大面向12策略布局，持續改善工作流程與職場環境，讓專業護理永續發展。

行政院長卓榮泰出席慈月基金會第14屆南丁格爾獎頒獎典禮，圖中受獎者為台中榮總護理資訊組。（記者叢昌瑾攝）

行政院長卓榮泰出席南丁格爾獎頒獎典禮，圖中受獎者為台大醫院「急救復甦後照護團隊」護理團隊。（記者叢昌瑾攝）

行政院長卓榮泰出席南丁格爾獎頒獎典禮。（記者叢昌瑾攝）

衛福部長邱泰源出席南丁格爾獎頒獎典禮。（記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法