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    用電連2期破1900度！公寓「吃電怪獸」揪出：每6分鐘跳1度

    有網友發現，自己家裡的「吃電怪獸」是加壓馬達。示意圖。（資料照）

    有網友發現，自己家裡的「吃電怪獸」是加壓馬達。示意圖。（資料照）

    2025/05/03 22:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕時序即將進入立夏，不少家庭已經陸續開冷氣。不過，近期就有民眾提到，自己一家4口大人住的公寓，居然連續2期用電達1900度左右，而經過原PO檢查，家中的「吃電怪獸」竟是加壓馬達，「洗澡6至7分鐘會跳一度電，瘋掉」讓原PO馬上關閉不再使用。

    有民眾於社群媒體Threads上發文表示，自己一家4口大人住的公寓，已經連續2期用電達1900度左右，雖然有找台電來測試電表，但皆無異常，因此原PO只好整戶斷電，再個別測試電器的耗電，來看哪個電器狂吃電。

    最後原PO發現，自己家中的「吃電怪獸」是加壓馬達，每洗澡6至7分鐘，就會跳1度電，而原PO嘗試關閉後，雖然水量小了一些，但不會影響使用，「目前確定省了很多電。」

    文章一出，許多人也紛紛提到，「加壓馬達改成有開關，要洗澡再打開加壓馬達。我家是老公寓，就是這樣」、「好扯，七分鐘一度，這到底是加壓馬達還是加農炮」、「我的天啊，我以後要換變頻的」等看法。

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