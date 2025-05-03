催淚母親節！120名高職生親自辦桌 媽媽吃完哭了

母親節前夕，達德商工餐飲技術科與烘焙科學生，準備了「炙青春香烤豚煎」等5道創意料理給媽媽品嘗。（記者陳冠備攝）

2025/05/03 19:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕下週就是母親節，彰化縣達德商工舉行一場別開生面的「辦桌宴」，由餐飲技術科暨烘焙科學生，邀請媽媽品嚐自己親手烹調的料理，不少媽媽第一次嚐到孩子做的菜，感動得熱淚盈眶。餐三義學生陳宛昀說，立志當廚師，讓媽媽吃到親手料理是實現夢想的第一步。

這場成果展以「用溫暖的手藝烹調美味 獻給最愛的媽媽」為主題，並在餐飲科實習餐廳「集膳軒」舉行，現場邀請120位學生的媽媽、爸爸或祖父母共襄盛舉。學生們準備了「炙青春香烤豚煎」等五道創意料理，從備料、烹調、擺盤到桌邊服務，全程展現學習成果與職場實務能力。

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陳宛昀說，小時候喜歡跟著媽媽做菜，立志當廚師，但國中成績不理想，在母親鼓勵下選擇餐飲科，如今能讓媽媽嚐到自己的料理，是實現夢想的第一步。她在現場擁抱媽媽並哽咽說出：「我愛妳」，讓全場為之動容。陳宛昀母親表示，看到孩子的成長與蛻變，感到無比驕傲與欣慰。

達德商工校長許維純說，達德商工已經連續10年舉行用料理說我愛妳慶祝母親節活動，不僅是技職教育的展現，更是學生學以致用、感恩回饋的重要時刻，讓孩子們學會用雙手感恩家長栽培，也讓家長驗收孩子們的學習成果，彼此獻上真摯的愛與祝福。

達德商工餐飲科學生陳宛昀（右）說，她立志當廚師，能讓媽媽品嚐自己作品，是實現夢想第一步。（記者陳冠備攝）

母親節前夕，彰化達德商工舉行一場別開生面的「辦桌宴」。（達德商工提供）

不少媽媽首次吃到孩子親手做的菜，感動得熱淚盈眶。（達德商工提供）

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