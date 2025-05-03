為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    催淚母親節！120名高職生親自辦桌 媽媽吃完哭了

    母親節前夕，達德商工餐飲技術科與烘焙科學生，準備了「炙青春香烤豚煎」等5道創意料理給媽媽品嘗。（記者陳冠備攝）

    母親節前夕，達德商工餐飲技術科與烘焙科學生，準備了「炙青春香烤豚煎」等5道創意料理給媽媽品嘗。（記者陳冠備攝）

    2025/05/03 19:32

    〔記者陳冠備／彰化報導〕下週就是母親節，彰化縣達德商工舉行一場別開生面的「辦桌宴」，由餐飲技術科暨烘焙科學生，邀請媽媽品嚐自己親手烹調的料理，不少媽媽第一次嚐到孩子做的菜，感動得熱淚盈眶。餐三義學生陳宛昀說，立志當廚師，讓媽媽吃到親手料理是實現夢想的第一步。

    這場成果展以「用溫暖的手藝烹調美味 獻給最愛的媽媽」為主題，並在餐飲科實習餐廳「集膳軒」舉行，現場邀請120位學生的媽媽、爸爸或祖父母共襄盛舉。學生們準備了「炙青春香烤豚煎」等五道創意料理，從備料、烹調、擺盤到桌邊服務，全程展現學習成果與職場實務能力。

    陳宛昀說，小時候喜歡跟著媽媽做菜，立志當廚師，但國中成績不理想，在母親鼓勵下選擇餐飲科，如今能讓媽媽嚐到自己的料理，是實現夢想的第一步。她在現場擁抱媽媽並哽咽說出：「我愛妳」，讓全場為之動容。陳宛昀母親表示，看到孩子的成長與蛻變，感到無比驕傲與欣慰。

    達德商工校長許維純說，達德商工已經連續10年舉行用料理說我愛妳慶祝母親節活動，不僅是技職教育的展現，更是學生學以致用、感恩回饋的重要時刻，讓孩子們學會用雙手感恩家長栽培，也讓家長驗收孩子們的學習成果，彼此獻上真摯的愛與祝福。

    達德商工餐飲科學生陳宛昀（右）說，她立志當廚師，能讓媽媽品嚐自己作品，是實現夢想第一步。（記者陳冠備攝）

    達德商工餐飲科學生陳宛昀（右）說，她立志當廚師，能讓媽媽品嚐自己作品，是實現夢想第一步。（記者陳冠備攝）

    母親節前夕，彰化達德商工舉行一場別開生面的「辦桌宴」。（達德商工提供）

    母親節前夕，彰化達德商工舉行一場別開生面的「辦桌宴」。（達德商工提供）

    不少媽媽首次吃到孩子親手做的菜，感動得熱淚盈眶。（達德商工提供）

    不少媽媽首次吃到孩子親手做的菜，感動得熱淚盈眶。（達德商工提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播