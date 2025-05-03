為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    吃瓜兼賞瓜！苗栗造橋南瓜季5/10開幕

    200公尺長的南瓜隧道。（記者蔡政珉攝）

    200公尺長的南瓜隧道。（記者蔡政珉攝）

    2025/05/03 20:36

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉知名的南瓜因產季到來，鄉內將於10日舉辦「造橋南瓜季創新產業文化推廣活動」，將邀請名廚現場示範美味的創意南瓜料理，而10日開幕當天也安排限量南瓜美食品嘗，活動時間為5月10日、11日、5月17日、18日，主活動地點在造橋鄉苗翔牧場，而位於造橋龍昇村大潭附近的南瓜隧道也準備迎賓。 歡迎遊客前往「吃瓜」、「賞瓜」。

    造橋鄉公所表示，造橋南瓜節已經舉辦17年南瓜節除了帶動農業發展更展現造橋鄉豐富農業人文風貌，歡迎鄉親至造橋一遊。

    至於位於造橋龍昇村大潭附近的南瓜隧道，觀賞性南瓜同樣等待遊客前往欣賞，南瓜隧道各種南瓜盛開時，可以見到不同顏色如金黃、乳白、翠綠等南瓜，還有形狀特別宛如球棒、蛇形的南瓜，讓人大開眼界，也吸引不少人前往參觀、拍照，已經成為造橋鄉重要活動。

    造橋鄉公所及農會每年都不斷努力結合鄉內景點、產業、人文舉辦南瓜季活動，也開發各項的南瓜料理，加上知名的200公尺長南瓜隧道，值得遊客造訪、拍照。

    「吃瓜」、「賞瓜」，造橋南瓜季創新產業文化推廣活動10日開幕。（記者蔡政珉攝）

    「吃瓜」、「賞瓜」，造橋南瓜季創新產業文化推廣活動10日開幕。（記者蔡政珉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播