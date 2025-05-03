吃瓜兼賞瓜！苗栗造橋南瓜季5/10開幕

200公尺長的南瓜隧道。（記者蔡政珉攝）

2025/05/03 20:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉知名的南瓜因產季到來，鄉內將於10日舉辦「造橋南瓜季創新產業文化推廣活動」，將邀請名廚現場示範美味的創意南瓜料理，而10日開幕當天也安排限量南瓜美食品嘗，活動時間為5月10日、11日、5月17日、18日，主活動地點在造橋鄉苗翔牧場，而位於造橋龍昇村大潭附近的南瓜隧道也準備迎賓。 歡迎遊客前往「吃瓜」、「賞瓜」。

造橋鄉公所表示，造橋南瓜節已經舉辦17年南瓜節除了帶動農業發展更展現造橋鄉豐富農業人文風貌，歡迎鄉親至造橋一遊。

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至於位於造橋龍昇村大潭附近的南瓜隧道，觀賞性南瓜同樣等待遊客前往欣賞，南瓜隧道各種南瓜盛開時，可以見到不同顏色如金黃、乳白、翠綠等南瓜，還有形狀特別宛如球棒、蛇形的南瓜，讓人大開眼界，也吸引不少人前往參觀、拍照，已經成為造橋鄉重要活動。

造橋鄉公所及農會每年都不斷努力結合鄉內景點、產業、人文舉辦南瓜季活動，也開發各項的南瓜料理，加上知名的200公尺長南瓜隧道，值得遊客造訪、拍照。

「吃瓜」、「賞瓜」，造橋南瓜季創新產業文化推廣活動10日開幕。（記者蔡政珉攝）

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