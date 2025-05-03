台南市特教師介聘名額突暴增遭質疑 教育局：介聘作業依程序

台南市國小特教教師介聘今年名額大增。（台南市教育局提供）

2025/05/03 17:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市國小特教教師市內介聘作業爆爭議，原本特教正式缺額僅2個，但是介聘作業突然喊卡，新公告增至77個特教缺額，突然暴增37.5倍，且延後介聘時程。對此，台南市教育局回應，每一年特教師缺額會依特教生類別及鑑定安置需求，配合逐年調降師生比的政策方向進行規劃，以確保特教服務需求及品質。

教育局說，為提供現職教師有較多可選擇介聘學校機會，因此在新增特教班級數及學校缺額尚未確定前，為確保現職教師權益，將原定與國小教師同時辦理的市內特教老師介聘期程延後至5月8日，並主動公告調整介聘時間，且逐一通知有提出介聘申請教師，此項決定也獲教師歡迎，後續會依市內教師介聘程序辦理，讓參與本年度介聘教師獲得最佳化的選擇。

請繼續往下閱讀...

教育局說，117學年度國小集中式特教班每班師生比為1比5、分散式資源班及巡迴輔導班每班師生比為1比10，因此南市自113學年度起逐年盤點需增班學校、調降師生比並增聘特教老師。為符合中央規定師生比，今年增加較多名額，為了讓現職教師有較多選擇，才延後介聘到5月8日，將於7日公告詳細介聘學校及名額。

台南市教育產業工會指出，每年此時皆為國中小教師介聘作業期間，今年度南市內國小教師市內介聘缺額於4月29 日公告中，特教師缺僅有2個名額。當4月30日介聘作業進行一半，特教師的市內介聘突然喊卡，暫停介聘，隔天5月1日卻突然「大放送」，一口氣開出77個特教老師正式缺。這種在介聘作業中臨時喊卡，且事後突然更改缺額數的做法，讓人瞠目結舌。

工會指出，教師需依照積分累積與個人規畫準備介聘流程，許多原擬申請普轉特、或計畫介聘的教師，因早期缺額太少而放棄申請，教育局突然開大量職缺，嚴重影響教師抉擇與公平性。

工會理事長陳葦芸說，以往市內特教教師介聘缺額數量最多也10幾個，今年竟然在所有流程的最後，突襲性「暗夜開缺」決策方式，不僅影響校內普轉特教師權益，也打擊原本遵循規定申請介聘的教師，明顯違反程序公平與資訊公開原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法