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    首頁　>　生活

    在孩子3歲就離家！男欠賭債躲中國因病返台 法官判子女免扶養

    男子自子女年幼跑路、長居中國，苗栗地院法官裁定，扶養義務應予免除。圖為苗栗地院。（資料照）

    男子自子女年幼跑路、長居中國，苗栗地院法官裁定，扶養義務應予免除。圖為苗栗地院。（資料照）

    2025/05/03 19:21

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕男子阿照（化名）在子女年幼時因積欠賭債跑路、離家，後來與前妻於1998年離婚。近來阿照返台，其子女接獲通知，才獲悉阿照因病被送返台灣；阿照長子不幸離世，剩下的另一名直系血親卑親屬阿家（化名）因兄長過世後需獨自照顧年邁母親，並擔心後續遭要求負擔阿照醫療、照護費用，故聲請減輕或免除扶養義務。苗栗地院法官審理後，裁定阿家對阿照扶養義務應予免除，全案上訴中。

    阿家主張，阿照自其年幼時即搬離家中，未與阿家及阿家母親同住；阿家母親也出庭作證。另外，法院調閱資料，阿照於2002年出境，2006年8月底入境後，不久再度於2006年9月出境直到2024年9月份才回台。

    判決書記載，苗栗地院委派家事調查官調查，阿家母親說，阿照從未支付家庭費用及子女扶養費，並在阿家3歲時因積欠賭債跑路獨自在外地生活；阿照親姊也證實阿照在阿家年幼時便離開；阿照弟媳則透露過往回夫家時，阿照常不在家，未曾見阿照照顧阿家及阿家兄長。

    法官審理時，認為阿家自幼由其母親扶養照顧，阿照長年未與阿家同居生活、照顧阿家，未支付阿家生活費、教育費等，阿照明顯未善盡為人父親職責，裁定阿家對阿照扶養義務應予免除。

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