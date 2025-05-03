台灣再添世界級建築！ 中國醫藥大學美術館 設計古根漢大師操刀

中醫大美術館為設計古根漢美術館的世界建築教父Frank Gehry設計，以折疊金屬和起伏不鏽鋼打造，展現如同水彩畫般繽紛效果的金屬建築。（中國附醫提供）

2025/05/03 19:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學美術館今天舉行動土典禮，為設計古根漢美術館的世界建築教父Frank Gehry設計，以折疊金屬和起伏不鏽鋼打造，能捕捉天空千變萬化的光線，展現如同水彩畫般繽紛效果的金屬建築，預計2028年完工，教育部長鄭英耀也期許中國醫大以醫療、科技、及人文藝術，讓世界看到台灣。

中國醫藥大學規畫水湳校區涵蓋教學、研究、服務、生醫園區等，全區規劃的核心建築之一還有一座美術館，邀請有世界建築教父號的Frank Gehry設計美術館，Frank Gehry在1989年獲得有建築界諾貝爾獎之稱的「普立茲克建築獎」，作品最大特色以解構、扭曲的金屬，展現跳舞般的線條。

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Frank Gehry全球最著名的作品為1997年以鈦金屬打造的「西班牙畢爾包古根漢美術館」，是當代建築與解構主義建築的代表作，被尊稱為「普立茲克建築獎教父」，中醫大學暨醫療體系董事長蔡長海從2015年邀請設計，歷經10年終於正式動土，希望為台灣打造一座世界級的新地標。

中醫大美術館將成為東亞第一座由Frank Gehry設計的大學美術館，蔡長海說，中醫大除了在本業上貢獻心力，也進一步以建築與藝術為台灣奉獻心力，透過世界知名建築師的作品，讓世界看見台灣。

台中市長盧秀燕也說，中醫大打造美術館，是追求卓越的極致展現，她細數台中市知名建築，有伊東豊雄「台中國家歌劇院」、妹島和世與西澤立衛的「台中綠美圖」、隈研吾的「台中巨蛋」與「勤美術館」，還有安藤忠雄的「童書之森」。

今天中醫大美術館重土典禮，總統賴清德未到場也錄製影片祝賀，現場官蓋雲集，教育部長鄭英耀、次長張廖萬堅及前中研院李遠硩，以及院士李文華、潘玉華、江安世，以及市長盧秀燕率領市府團隊，台中市的民代也共襄盛舉。

中醫大美術館重土典禮，鄭英耀、蔡長海、建築師代表及盧秀燕（左至右）與建築模型合影。（記者蔡淑媛攝）

中醫大美術館舉行重土典禮，預計預計2028年完成啟用。（記者蔡淑媛攝）

鄭英耀表示，美術館是不會說話的老師，傳播文學、藝術及生命故事。（記者蔡淑媛攝）

蔡長海表示，透過世界知名建築師的作品，讓世界看見台灣。（記者蔡淑媛攝）

李遠哲到場祝賀中醫大美術館動土。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕說，中醫大打造美術館，是追求卓越的極致展現。（記者蔡淑媛攝）

中醫大美術館為設計古根漢美術館的世界建築教父Frank Gehry設計，以折疊金屬和起伏不鏽鋼打造，展現如同水彩畫般繽紛效果的金屬建築。（中國附醫提供）

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