以交易集散地為發想！台南新化老街「果樂市」活動登場

新化老街區，結合早期農特產交易集散重鎮特色，舉辦果樂市活動。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/03 21:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化老街區推動地方創生有成，以「生活故事博物館」形式，入選今年中央的「百大文化基地」，今天以早期農特產交易、集散重鎮的傳統特色為主題，開辦「果樂市」活動，並熱鬧揭幕。

果樂市由國家發展委員會經費支持，為期2天，山海屯公司承辦，活動範圍包含武德殿、大目降廣場，以及日式宿舍群等老街區，除了原有店家之外，還有36個特色攤位駐點。

請繼續往下閱讀...

南市文化局將武德殿旁的日式宿舍委外，山海屯進駐經營，其空間輔育特色團隊提供了和風浴衣體驗、精油療癒，還有特調咖啡、輕食，以及霜淇淋小品等服務，成功帶動觀光。

山海屯執行長蘇菀婷表示，透過國發會青年培力工作站計畫推動老街區的營造，新化被納入全國4大地方創生廊帶之1，顯見潛力十足。

蘇菀婷說，今年度將老街區形塑為「新化生活故事博物館」，又入選文化部的百大文基地，因此全力爭取國家發展委員會「打造永續共好地方創生計畫」經費，辦理果樂市活動，讓效益加乘

蘇菀婷強調，活動以早期為農特產交易集散地的底蘊，藉由音樂為媒介，特色串聯後，規劃知市集、冰擂台、青果市拍賣體驗等節目，炒熱人氣；也希望透過整合行銷，讓更多遊客體驗新化的豐盛與樂趣。

今天的開幕活動，市府觀旅局副局長鄭道立、新化區長李義隆，以及國發會官員等都出席，人潮陸續湧至。

蘇菀婷指出，推展地方創生的活動會陸續舉行，除了果樂市之外，初步規劃今年第3、4季都將再次辦理。

新化老街區舉辦果樂市活動。（記者吳俊鋒攝）

新化老街區舉辦果樂市活動。（記者吳俊鋒攝）

新化老街區果樂市活動。（記者吳俊鋒攝）

透過樂齡表演，果樂市熱鬧揭幕。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法