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    首頁　>　生活

    愛心兒童劇溫暖登場 世界和平會為弱勢學童籌募暑假餐費

    世界和平會舉辦2025兒童戲劇慈善公演活動，要幫弱勢貧童募款，開幕由明道國小扯鈴隊擔綱開場，帶來一段結合節奏、技巧與創意的扯鈴表演。（世界和平會提供）

    世界和平會舉辦2025兒童戲劇慈善公演活動，要幫弱勢貧童募款，開幕由明道國小扯鈴隊擔綱開場，帶來一段結合節奏、技巧與創意的扯鈴表演。（世界和平會提供）

    2025/05/03 18:46

    〔記者吳柏軒／台北報導〕經濟衝擊、物價上漲，但經統計全台仍有逾17萬名弱勢貧童，恐面臨三餐不穩定的窘境，世界和平會每年舉辦兒童戲劇慈善公演活動，號召善心人士關注孩子健康與營養，籌措暑期餐飯，改善生活品質與學習環境。

    1999年成立的世界和平會陪伴國內弱勢貧童溫餐飽食，每年透過舉辦兒童戲劇慈善公演活動，預計全國巡迴演出16場，籌募全國2千名貧弱家庭兒童暑假餐食及愛心食物箱的經費，也邀請受服務的親子家庭一同觀看藝文活動。

    世界和平會也指出，衛福部2023年底統計，台灣仍有17萬2751名中低收入戶的弱勢兒少，但現今通貨膨脹加劇，弱勢家庭難以抵擋，貧童就特別容易因經濟和照顧疏忽而三餐不穩定，進而影響生長發育與學習效率等。

    接受服務的中低收入戶兒少勇勇曾對世界和平會人員透露，「家裡的叔叔（母親同居人）被朋友詐騙，需入監2年。我要跟媽媽撐起這個家了，東西我可以自己搬，我可以的」，小小的堅強身影讓人動容，一家5口包含母親、外地讀書的姊姊以及上幼幼班與4個月大的2個弟弟，僅靠母親在家剪包檳榔貼補家用，收入不穩，世界和平會提供愛心早餐、營養食品與不定期的生活物資，助減輕其負擔。

    兒童戲劇慈善公演活動今天熱鬧開幕，今年台北場由明道國小扯鈴隊擔綱開場，以一段結合節奏、技巧與創意的扯鈴表演，揭開序幕，而明道國小扯鈴隊也獲世界和平會支持，演出展示高超的扯鈴技巧與默契，更讓觀眾深刻感受到孩子們對夢想的堅持與熱情，現場掌聲不斷。

    世界和平會舉辦2025兒童戲劇慈善公演，由劇團演出「杯弓蛇影」戲劇，不僅向善心募款，也提供受助親子家庭藝文饗宴。（世界和平會提供）

    世界和平會舉辦2025兒童戲劇慈善公演，由劇團演出「杯弓蛇影」戲劇，不僅向善心募款，也提供受助親子家庭藝文饗宴。（世界和平會提供）

    世界和平會舉辦2025兒童戲劇慈善公演活動，而在母親節前夕，也同步贈送母親節蛋糕，鼓勵圓夢社團學童。（世界和平會提供）

    世界和平會舉辦2025兒童戲劇慈善公演活動，而在母親節前夕，也同步贈送母親節蛋糕，鼓勵圓夢社團學童。（世界和平會提供）

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