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    智利媳婦學台語變「廟婆」幫收驚！羅美智獨力養2子獲模範母親

    智利媳婦羅美智，變身「阿兜仔廟婆」獨力養2子，當選大城鄉模範母親。（大城鄉公所提供）

    智利媳婦羅美智，變身「阿兜仔廟婆」獨力養2子，當選大城鄉模範母親。（大城鄉公所提供）

    2025/05/03 19:45

    〔記者陳冠備／彰化報導〕來自智利的羅美智遠嫁來台36年，丈夫早逝後獨立撫養兩子，甚至學起台語當「廟婆」，為鄉親收驚祈福，被鄉民暱稱「阿兜仔廟婆」，她堅毅的母愛與在地付出，獲選彰化縣大城鄉模範母親，成為新住民融入台灣社會的最佳典範。羅美智獲獎後表示，喜愛台灣善良的一切，我愛台灣。

    66歲的羅美智，40年前認識當廚師的台籍丈夫，3年後遠嫁來台，落腳彰化縣大城鄉。不料丈夫早逝，留下兩個年幼孩子，她只好獨自扛起家計與教養責任。信奉天主教的她，為了生活選擇擔任輔順將軍廟的廟婆，即使收入微薄，仍優先滿足孩子教育所需，嫁來台灣30年未曾返鄉。直至8年前經本報揭露，並在地方與善心人士協助下，終於踏上返鄉路。

    羅美智回憶，剛接下廟婆時，因不會講台語，鬧出很多笑話，後來她便用西班牙文記下台語發音，硬背苦練，半年後終於能用台語替信眾收驚，後來靠著信仰與地方親友的支持，從中找到生活重心。她也說，對於獲選模範母親，她感到榮幸，也鼓勵更多新住民勇敢追夢，「外國人也能在台灣活得很好」。

    大城鄉公所2日在丞天府廣場舉辦母親節表揚活動，邀請名廚準備豐盛佳餚慰勞鄉內10位模範母親。鄉長陳玉照表示，羅美智以堅韌母愛守護家庭，也用行動服務社區，是母親與新住民的雙重典範。

    來自智利的羅美智，從熱情的拉丁姑娘化身為廟婆，在彰化大城萬安宮為民收驚逾20年。（資料照）

    來自智利的羅美智，從熱情的拉丁姑娘化身為廟婆，在彰化大城萬安宮為民收驚逾20年。（資料照）

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