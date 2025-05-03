「豬腳」饅頭、彩妝、按摩伺候！南投表揚母親出奇招

南投埔里鎮公所表揚模範母親，今年首創「豬腳麵線」造型素食饅頭伴手禮。（埔里鎮公所提供）

2025/05/03 18:48

〔記者劉濱銓／南投報導〕母親節將屆，南投縣各鄉鎮市公所今表揚模範母親，今年埔里鎮公所發揮創意，特別用饅頭做成超逼真的「豬腳麵線」，除表達對母親的敬意，也能讓吃素的媽媽品嘗好吃的饅頭，竹山鎮公所則請來彩妝與按摩團隊，為模範母親舒壓服務，盼每位母親都能成為會場上的亮麗主角。

埔里鎮公所表示，今在埔里鎮長廖志城等人主持下，表揚33位模範母親，由於今年適逢農曆閏6月，按照習俗，已出嫁的女兒在閏月前要送娘家父母豬腳麵線，為雙親添福增壽，以盡孝道。

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因此今天表揚大會上，公所也別出心裁為模範母親準備「豬腳麵線」造型素食饅頭伴手禮，讓家中茹素、忌油，或講究清淡飲食的長輩都能安心享用，兼顧健康與創意。

竹山鎮公所則說，今舉辦模範母親表揚，特別聘請南投協力關懷福利協會的視障按摩師，為獲表揚的媽媽們按摩，舒緩平時的壓力，並請來專業彩妝師為媽媽們打理妝容，盼上台的模範母親，都能成為最美麗的媽媽。

竹山鎮長陳東睦表示，往年公所表揚模範母親，各里僅限推薦1位，但考量全鎮優秀母親這麼多，不應受限1里1位，為表彰母愛，並宣揚愛要及時，今年針對人口較多的里增加舉薦名額，因此今共計有41位模範母親獲表揚。

南投埔里鎮長廖志城（中）致贈「豬腳麵線」造型饅頭給所有獲表揚的媽媽們。（埔里鎮公所提供）

南投竹山鎮公所表揚模範母親，請來彩妝師打理妝容，讓獲表揚的母親都能成為亮麗主角。（竹山鎮公所提供）

南投竹山鎮公所表揚模範母親，還有彩妝師打理妝容。右為竹山鎮長陳東睦。（竹山鎮公所提供）

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