衛福部長邱泰源視察醫院 台中男造謠「一般病患塞手術室」挨罰3000元

台中地院認為，賴男「把一般病患塞手術室」之說，與事實不符，有造成恐慌之虞，裁處3000元罰鍰。（記者張瑞楨攝）

2025/05/03 18:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕衛福部長邱泰源今年2月到各部立醫院視察，了解急診室醫療資源與人力是否吃緊。台中市賴姓男子卻在網路發文造謠，指醫院提前1小時，把一般病患塞去隔離病房、手術室，「只要能藏人的地方都塞滿，然後長官來的時候拍幾張照發新聞表示醫況良好」。法官認為他的貼文與事實不符，可能造成民眾誤解衍生恐慌，依違反「社會秩序維護法」裁處罰鍰3000元。

台中地方法院台中簡易庭裁定書指出，衛福部長邱泰源於今年2月視察醫院，賴姓男子卻在今年2月27日，在網路平台Threads發文，「中央長官去醫院視察，提前一個小時要求醫院，把所有等待床位的病人處理乾淨，把一般病患塞去隔離病房、手術室，各種只要能藏人的地方都塞滿，然後長官來的時候拍幾張照發新聞表示醫況良好，沒有坊間傳的排不到床位的問題，不要懷疑，這是現在正發生在台灣的事，不是中國」。

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台中市警局第三分局認為他造謠，依違反「社會秩序維護法」的「散布不實謠言，影響公眾安寧」，將賴男函送台中地院裁罰，賴男則辯稱說，是看新聞網報導，確認有這個事情後發文，之後就沒有再關注這個新聞。

法官認為，案發當時正值急診室醫療資源吃緊之際，國內各媒體都有急診是否雍塞的詳盡追蹤報導，衛服部長先到雙北各大醫院視察，了解急診雍塞情況，並尋求解決方案與給予協助，各醫院是否有隱匿急診醫療資源吃緊的必要，實有可疑，且以台北醫院為例，2月26日出院人數63人，當日入院人數34人，有各網路新聞報導可稽，當時並無排不到床位的問題，更枉論將病患塞去隔離病房、手術室，各種只要能藏人的地方都塞滿的必要。

法官強調，賴男沒相當查證，輕率發布訊息，「把一般病患塞去隔離病房、手術室，各種只要能藏人的地方都塞滿，然後長官來的時候拍幾張照發新聞表示醫況良好，沒有坊間傳的排不到床位的問題」，此訊息與事實不符，各大網路新聞網均已為澄清報導，賴男仍未就貼文刪除或補充，違背一般人標準的注意義務。

另外，法官強調，賴男上述發文，可能造成民眾以訛傳訛，賴男所提到的「手術室」，更是先前網路傳言未見，等待開刀病患及家屬，如誤信急診病患送至手術室藏匿，或一般民眾擔心急診室病患留置醫院各處，即衍生不必要恐慌，危害公共安寧，賴男違法社會秩序維護法屬實，處罰鍰3000元，可抗告。

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