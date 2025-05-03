癌嬤代母職顧3孫！苗栗家扶表揚6戶爺乃 招待與孫子女出遊

孫子獻上康乃馨及愛的擁抱，祝福阿嬤母親節快樂。（苗栗家扶中心提供）

2025/05/03 18:54

〔記者張勳騰／苗栗報導〕母親節前夕，苗栗家扶中心今（3）日舉辦「祖孫傳愛．幸福相伴」母親節活動，在三義鄉吉祥樓表揚6戶隔代家庭，表揚 平日為子孫無私奉獻阿公、阿嬤們，安排他們參觀雅聞香草植物工廠及苗栗客家文化館兩個具有在地特色的景點，讓阿公阿嬤有機會與孫子女一起出遊，更藉由互動的過程中，拉近彼此的距離，創造美好的共同回憶。

苗栗家扶中心指出，家扶在地深耕55年，秉持著對弱勢家庭的關懷，持續在苗栗縣18個鄉鎮提供支持與服務，目前共扶助916戶、1630名兒少，其中有136戶隔代家庭，占比達14.8％。這些家庭中，許多面對生活重擔的祖父母，除了照顧孫輩，還需承擔家庭的經濟與情感責任。

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活動更從中擇選出6戶隔代家庭表揚，這些家庭都平均年齡逾66歲的阿公阿婆們，在他們的生活裡需要獨自照顧數名國小及國中階段孫子女，甚至包括其他同住且患病的家庭成員，導致他們在照顧過程中，需面臨經濟壓力、體力限制、教育教養能力的不足，也因應孫子女的各自健康狀況或身心狀況，需要額外付出更多的心力與時間來照顧，但這些辛勤付出的背後往往不被看見，盼藉此機會讓這群偉大的阿公阿婆們能有機會受到鼓勵與支持。

其中，68歲的吳阿嬤，過去自己是一位曾經罹患癌症的患者，現在則是扛起照顧3個孫子及罹癌丈夫的責任，平常透過資源回收的微薄收入，照顧患有罕見疾病的孫子，對她而言是項巨大的挑戰，但她從未放棄，始終為了3個孫子的生活、學習和醫療等事宜操心與奔波，日子雖然清苦，但是吳阿嬤總是樂觀以對，毫無怨言，僅希望能給孫子們一個穩定的環境，令人尊敬。

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