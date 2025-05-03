桃鐵地下化工地發現文資古蹟 明年7月未完成審議恐影響進度

桃園鐵路地下化工地發現文化古蹟，廠商已申請開挖。（民眾提供）

2025/05/03 21:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園鐵路地下化台鐵桃園新站工程去年7月動土，近日發掘出文化古蹟，目前正進行文資審議，鐵道局力拚明年7月完成審議，以免影響工期。

桃園捷運綠線通車時間較表定延後三年，其中G7站工程發掘出「訊塘埔文化遺址」、「清代鐵道遺構」、「日治時期鐵道遺構」是造成進度延後的重要因素。不料，桃園鐵路地下化也碰到類似狀況。

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鐵道局副局長陳文德表示，文資發掘的遺構、遺址位於東門溪往長壽街鐵路廊帶內，桃園車站以東面積約3850平方公尺，以西約2350平方公尺，桃園車站非共構區1300平方公尺，總計7500平方公尺；廠商已於2月24日進場發掘並通報文化局，目前正依程序辦理文資審議，並依照審議結果辦理後續文資活化、保存。

陳文德說，原本工期就有預計考古部分，力拚明年7月完成文資審議作業，但若超過時間，就可能延誤到2033年通車時程；尤其是地下化沿線相關遺構都在地底，需要開挖才能確認，屆時新的工程又有遺構，勢必依「文化資產保存法」相關作業流程審議，恐影響作業。

文化局表示，依據文資法規定，政府重大營建工程不得妨礙考古遺址之保存及維護，因此若挖到考古遺址，需停工並通報主管機關；捷運綠線施工，2022年於G7站挖到的遺構，已暫置大園污水處理廠，未來將移回G7車站展示活化；另訊塘埔文化遺物，去年6月5日暫置大園尖山考古展示館庫房內。

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