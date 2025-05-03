3波鋒面接力報到！下週天氣變化迅速 陣雨突襲還吹焚風

未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/05/03 16:50

〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週鋒面「一波未平，一波又起」。中央氣象署今（3日）預報，明天起一週內3波鋒面接力影響台灣，天氣變化快速且不穩定，提醒民眾外出攜帶雨具，台東下週一則要留意焚風。

時序進入梅雨季，台灣大氣較為不穩定。氣象署預報員林定宜說，未來一週鋒面一波未平、一波又起，且都是「移動性鋒面」，天氣變化快速，相當不穩定。明天將有一波鋒快速通過台灣，另一波鋒面下週一接近，週二、三影響台灣，週四逐漸北移；第三波鋒面則於週五、週六接近台灣。

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未來一週降雨趨勢，林定宜指出，明天鋒面通過速度快，通過期間北部、東半部有短暫陣雨，中部零星短暫陣雨；午後各地可能有局部短暫陣雨或雷雨，尤其山區有較大雨勢機率。

下週一新一波鋒面開始接近，山區午後雨勢顯著。週二、三受受鋒面影響，各地都有降雨機會，尤其西半部、宜花可能短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫陣雨。

週四鋒面逐漸北移，降雨趨緩，但中部以北、東半部地區降雨機率仍高，其他地區午後也有局部短暫陣雨。週五、六，新一波鋒面接近，中部以北、東半部短暫陣雨機會高。

未來一週溫度趨勢，林定宜說明，明後兩天各地高溫，西半部達30度以上，其中下週一受鋒面接近影響，西南風較強，經過山沉降，台東可能出現焚風。

下週二、三受鋒面影響，因下雨較不炎熱，北部、中南部高溫降至30度以下，北部、東北部最高達27至28度。週四至週六溫度受制於降雨，回升幅度不會太大。

林定宜提醒，今晚到明晨，金門、馬祖易有低雲霧，請交通往返民眾注意航班資訊；明天鋒面快速通過時，將短暫帶來增強的東北風，金門、馬祖可能有平均風力6級、最大陣風8級機率，請多加留意。

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

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