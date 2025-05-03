台師大理學院慶70歲 攜手北市府辦台北科學日

台師大理學院慶祝70歲，攜手台北市政府舉辦「台北科學日」。（台師大提供）

2025/05/03 16:37

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學理學院今（114）年70週年，台師大校長吳正己說，適逢理學院創院70週年暨公館校區落成50週年，結合「台北科學日」舉辦系列慶祝活動，展現台師大在基礎科學研究、跨域創新與人才培育上的豐碩成果，並與市民一同見證理學院與城市共榮共進、與時俱進的重要里程碑。

台師大理學院長陳界山說明，理學院創立於1955年，初期設有數學系、理化系及博物系，為台灣基礎科學與科學師資培育，奠定堅實基礎，隨著系所規模日益擴大，以及實驗空間需求增加，在時任院長楊冠正的帶領下，理學院遷至公館校區，開啟全新發展階段，如今，理學院涵蓋5個系所、3個獨立研究所及一個專業學院，持續深耕科學研究與教育。

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而「台北科學日」今年邁入第11屆，在台北市政府教育局及台師大理學院精心策劃下，今年活動主視覺設計融入台北城市與未來永續景象，結合氫、碳、鋰等科學元素符號，風力發電與太陽能板意象，以及機器人、電動車、無人機等符號，呼應人工智慧與再生能源的關鍵議題。

台北市副市長林奕華說，科學就在生活中，每個人都需要科普知識，而數學是AI、半導體、量子運算等科技的基礎，讓年輕學子從基礎原理去了解，從小扎根，這也是台北市推動科學教育的目標。

國小、國中、高中到大學共設有59個科普攤位，從物理到化學，從地科到生物，都推出新奇有趣的實驗，例如德國在台協會的「Making Light Visible」光學實驗攤位，帶大家看見光的奧妙；南湖高中的有趣半導體互動體驗，從點亮一顆燈開始，帶大家動手認識半導體；力行國小以SDGs為主題的星空導覽，小朋友變身星空導遊，帶家長使用數位星座盤認識星空、用寶石拼出星座，並學會怎麼找到北極星。

德國在台協會「Making Light Visible」光學實驗攤位，台師大校長吳正己（左）體驗看見光的奧妙。（台師大提供）

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