金門大學護理系加冠暨成黍典禮 副縣長：護理師是人間菩薩

國立金門大學護理學系舉行加冠暨成黍典禮，金門縣副縣長李文良（坐者左五）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（坐者左四）等人也到場見證。 （金門大學提供）

2025/05/03 19:59

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學護理學系今天舉行加冠暨成黍典禮，見證將步入實習階段的大2學生及大4畢業生跨入人生重要的里程碑。副縣長李文良更以「人間菩薩」來形容護理師，肯定護理師在現代社會扮演重要的角色。

李文良說，一般人稱護理師是「南丁格爾」，他形容是「人間菩薩」，他從現場金大護理系學生身上看見慈祥、慈悲，也許就是因為大家有這種人格特質，才能擔任護理師。

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他說，護理工作非常辛苦，若沒有犧牲奉獻的精神，一旦現實上面臨護理工作，恐怕會產生逃避心態；他勉勵準護理師們，護理師未來在醫院常要面對生、老、病、死，會有更多的體悟，這些都是人生路上需要學習的課程。

金大護理學系主任蘇貞瑛說，加冠禮戴上帽子就不一樣了，就代表護理師生涯的開始；她也向畢業生喊話，今年是大環境不好的一年，相信已有很多師長勉勵過，進入社會一定要堅忍，「妳們的堅忍未來可以造就更多需要妳們的人的幸福」、「希望大家一定要挺下去」，就像國際護師節的主張：「有護理師才有未來」。

加冠儀式中，師長為學生戴上象徵護理專業的護士帽與聽診器，點亮手中蠟燭，傳承南丁格爾的仁心精神。受冠學生宣讀南丁格爾誓言，莊嚴承諾將以愛與關懷照顧每一位病患，成為醫護團隊堅實的一員。隨後為畢業生舉辦成黍儀式，師長也以「撥穗」，象徵對畢業生學習成果的肯定和認證。

金大護理系加冠暨成黍典禮見證者，還包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣衛生局長蔡建鑫、台灣護理學會理事長廖美南、金門縣護理師護士助產士公會理事長林劭庭、衛福部金門醫院護理部主任楊婉珍，多位來自秀傳醫療體系的臨床督導與金門地方衛生所的護理人員也到場共襄盛舉。

蔡建鑫說，肯定學生的努力與潛力，期勉將所學實踐於臨床，為社會健康注入希望；廖美南鼓勵學生在護理專業中持續精進，發揮同理與專業精神。

金大護理系說，期盼藉由這場儀式，傳遞對學生的殷切期許，無論未來面對多大的挑戰，都能秉持初心、勇敢前行，發揮護理的光與熱，成為照亮社會的光芒。

國立金門大學護理學系舉行加冠暨成黍典禮，副縣長李文良以「人間菩薩」肯定護理師在現代社會扮演重要的角色。（記者吳正庭攝）

金大護理學系主任蘇貞瑛向即將畢業的大四生喊話，「大家一定要挺下去」。（記者吳正庭攝）

金大護理學系師長為學生舉行加冠禮。（讀者提供）

金大護理學系師長為學生舉行成黍禮。（讀者提供）

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