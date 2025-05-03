台南特教師介聘突喊卡原2缺額竟暴增到77個 教育產業工會批黑箱

台南市教育局回應，每年特教師缺額會依特教生類別、鑑定安置需求，配合逐步調降師生比的政策方向進行規劃，確保特教服務需求與品質。（資料照）

2025/05/03 16:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市教育產業工會指控，市府教育局原本進行2名額的特教師介聘作業突然喊卡，隔天竟「大放送」，一口氣開出77個正式職缺，做法令人瞠目結舌，質疑有黑箱之虞，為特定對象鋪路，相關單位應該出面講清楚、說明白。

教育局回應，為了兼顧老師介聘權益、特教生學習需求，每年特教師缺額會依特教生類別、鑑定安置需求，配合逐步調降師生比的政策方向進行規劃，以確保特教服務需求與品質。

請繼續往下閱讀...

教育局說，依高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法第5條規定，至117學年度國小集中式特教班每班師生比為1比5、分散式資源班與巡迴輔導班每班師生比為1比10，因此南市自113學年度起逐步盤點需增班學校、調降師生比並增聘特教老師。

台南市教育產業工會提到，4月30日介聘作業進行一半，特教師的市內介聘突然暫停，隔天5月1日卻「大放送」，一口氣開出77個特教老師正式缺，並宣布5月8日再另行介聘作業。

工會批評，教育局在介聘的作業中臨時喊卡，事後突然更改缺額數，做法讓人瞠目結舌。

工會指出，以往市內特教教師介聘缺額數量最多也10幾個，今年竟在所有流程的最後，突然更改而開出爆量的缺額，遭疑是否為特定人士而為。

工會說，疑似「暗夜開缺」的操作事件，衝擊校內普通教師轉特教師的申請與特教師的介聘，嚴重地影響台南市特教老師權益。

台南市教育產業工會當下即接到無數會員的電話，老師們質疑，「這些職缺，已苦等了好幾年，如今終於釋出，為何是在此時開出﹖早已錯過4月23日報名期限。缺額藏起來，報名結束後才公布，難道是為特定人士鋪路？」、「花了幾年累積積分，準備轉調，換來的是一場早已安排好的鬧劇」。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸直指，這是嚴重的行政重大瑕疵而造成的不公平，教育局特幼科應負最大的責任，此事件影響原本校內想要由普通教師轉為特教老師的權益，更影響了想提介聘的教師權益。

陳葦芸補充，特教老師缺額本來就不多，老師們都會事先打聽各校可能退休或介聘的缺額；有人今年得知的缺額數很少，原本預計於校內申請普轉特的老師因而放棄申請，有人打聽想調去的學校並沒有開特師缺額，因而放棄介聘申請。

如今在原訂的介聘作業日期過後突然開缺，明顯違反了程序的公平原則與決策的透明度。

陳葦芸進一步質疑，這些缺額是如何在一夕之間開出來的？根據台南市教育局自訂的介聘流程，各校應在4月8日前報缺，教育局則於4月29日公告最終缺額。

這次原先公告的特教師缺額僅2個，卻在5月1日瞬間暴增到77個，不合常理的突發調整，徹底違反了公平原則，也讓人不禁懷疑教育局是否刻意隱匿職缺，影響報名決策，甚至在最後關頭為特定人士鋪路。

教育局重申，為提供現職教師有較多可選擇介聘學校機會，因此在新增特教班級數及學校缺額尚未確定前，確保現職教師權益，因而將原定與國小教師同時辦理的市內特教老師介聘期程延後至5月8日。

教育局強調有主動公告調整介聘時間，且逐一通知有提出介聘申請教師，該決定也獲教師歡迎，後續會依市內教師介聘程序辦理，讓參與本年度介聘教師獲得最佳化的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法