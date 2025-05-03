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    政大法學院建館花18年 300法律人接力傳書

    300位不同世代的政大法律人，親手傳遞、接力搬書到嶄新的法學院館。（圖由政大提供）

    300位不同世代的政大法律人，親手傳遞、接力搬書到嶄新的法學院館。（圖由政大提供）

    2025/05/03 16:52

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立政治大學法學院建館花了18年時間，3度選址到資金籌措，籌建歷程充滿挑戰和艱辛，終於迎來了曙光。在新館啟用前，政大法學院與指南法學文教基金會，今（3）日合辦「傳書・傳輸・傳承」接力搬書行動，約400公尺路程，300位不同世代的政大法律人將一本本象徵知識與傳承的書籍，以接力方式，親手傳遞到嶄新的法學院館，共同完成一場深具儀式感的集體記憶。

    政大法學院長許政賢表示，今天的汗水是對法學教育的敬意，這場活動既是歷史性的時刻，也是進駐新館前的精神暖身，不只是搬書，更是在傳遞一種精神，在進駐新館前，展現全體對法學院的支持與對新院館的期待。

    此構想由全程參與新院館籌建的教授王文杰發起，他說，這是一次有溫度的傳承儀式，讓大家親身感受到法學院從無到有、從過渡空間走向真正「有家」的過程。

    多位校友返校參加，1971年畢業的吳光明說，當年讀書時，沒有自己的教室，看到新館落成，內心非常感動；碩專班第8屆校友曹淏翔帶全家人參與，他認為，新館落成不只是空間的升級，更代表未來學生將擁有更完整的學習資源。

    而即將退休的資深教授何賴傑特地參與這場儀式，他回憶自己從2000年起任教政大，在退休前見證法學院落成，對他個人與學院都意義非凡。

    法學院碩士生林倢妤表示，許多同學自願擔任志工齊心協力，感受到前所未有的凝聚力；碩專班113級的張粟嫥也特地從台中北上，身為班上年紀最長的學生，每次從台中要轉5次車才能到政大上課，她也捐款支持新院館建設，相信政大的專業與價值，盼透過這個空間，啟發更多法律新血。

    政大法學院新館啟用前，政大法學院與指南法學文教基金會，今合辦「傳書・傳輸・傳承」接力搬書行動。（圖由政大提供）

    政大法學院新館啟用前，政大法學院與指南法學文教基金會，今合辦「傳書・傳輸・傳承」接力搬書行動。（圖由政大提供）

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