他領「全手寫登機證」自日本返台！航空公司：機場無國際線設備連線

1名旅客日前臨時購買日本大分機場飛桃園機場的虎航機票，卻領到「全手寫登機證」，留下難忘回憶。（民眾提供）

2025/05/03 17:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕出國前先買機票，拿到登機證才能上飛機，而「全手寫登機證」能用嗎？1名旅客日前臨時購買日本大分機場飛桃園機場的虎航機票，卻領到「全手寫登機證」，並在地勤陪同說明下順利通關，留下難忘回憶。航空公司說明，離線作業機場會事先印好登機證，臨時訂票可能趕不上印製，而改採手寫方式處理。

日本九州東部的大分縣，靠山面海，有溫泉、海產及農特產，慢悠步調被台灣旅遊業者比喻為宜蘭。大分機場主要飛國內線航班，唯二的國際航線是「大分－仁川」及「大分－桃園」，大分飛桃園航線由台灣虎航經營。

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1名旅客在社群平台分享，日前因為臨時有事，訂了3小時後起飛的虎航「大分－桃園」班機。到機場領登機證時，地勤在旅客名單找不到他，進後台確認他確實臨時訂到票後，遞給他1張「全手寫登機證」。

該名旅客表示，他震驚問大分機場地勤「這樣的機票可以用嗎？」地勤告訴他沒問題。但他到行李檢查口，安檢人員看到登機證也滿臉問號，一旁警方湊上來看也一臉狐疑，他只好返回櫃台請求協助，機場地勤陪他到安檢口說明，這才順利通關。

該名旅客說，通關時周遭也傳出驚呼聲「第一次看到手寫機票」，令他印象深刻，也對虎航大分航線有難以忘懷的回憶。

該名旅客PO出全手寫登機證，引起熱烈討論。前機場安檢人員留言分享，手寫機票其實不少，通常是系統出狀況或是臨時更動航班資訊。從事航空業30多年的網友驚嘆，沒看過如此徹底的手寫登機證。還有人留言，見過印有格式再手工填寫的登機證，或是格式欄位用蓋章處理，第一次看到連格式都是手寫的，「（從事）18年的地勤表示驚呆」。

台灣虎航說明，部分二、三線城市機場，沒有國際航班設備能即時連線資訊，因此採離線方式作業，必須事先從系統預印資料，因此旅客前往報到時，會發現當地地勤以「紙本」查詢旅客資料。

台灣虎航表示，離線作業場站事先印製的資料，也包含登機證。該名旅客若是起飛前幾小時才買票，確實可能未趕上事先的印製作業。

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