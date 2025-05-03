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    苗栗縣表揚21位模範母親 99歲苑裡郭邱草女士母儀慈愛

    苗栗縣政府表揚21位模範母親。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣政府表揚21位模範母親。（記者蔡政珉攝）

    2025/05/03 17:01

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕母親節將屆，苗栗縣政府今天表揚縣內21名無私付出的模範母親，苗栗縣長鍾東錦頒贈「慈愛為懷」匾額，送上祝賀紅包、禮品，也鼓勵鄉親母親節多多陪伴媽媽，享受溫暖的家庭時光。

    21位苗栗縣模範母親名單如下：苑裡鎮郭邱草、三義鄉吳張壬妹、南庄鄉黃李鳳菊、頭份市唐黃秀枝、官黃貴鸞、造橋鄉李林大妹、竹南鎮徐陳靜妹、朱碧素、苗栗市賴謝美櫻、劉秋英、公館鄉徐江英妹、頭屋鄉謝吳桂蘭、後龍鎮呂黃柑仔、大湖鄉陳謝月蘭、獅潭鄉鄧癸英、西湖鄉陳蓮嬌、銅鑼鄉彭金菊、三灣鄉吳美蘭、泰安鄉李春英、卓蘭鎮張菱庭、通霄鎮陳金菊。

    其中，苗栗市賴謝美櫻擔任鄰長達18年，也是維新里環保志工，為家庭及地方付出，次子賴鈞敏擔任縣府行政處副處長。

    而獅潭鄉鄧癸英的先生英年早逝，她獨力擔起家庭，長子劉陞華，為現任南湖國小校長。公館鄉徐江英妹女士次子徐集明曾任過公館鄉鄉民代表、代表會主席與縣議員，目前則為公館鄉農會理事長。

    苑裡鎮郭邱草女士已經高齡99歲，為獲表揚母親中年紀最大者，含辛茹苦扶植10名子女長大成才。

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