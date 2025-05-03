「世界第三毒」僧帽水母出沒注意 到西子灣沙灘玩當心

高雄市海洋局公告西子灣沙灘出現僧帽水母。（讀者提供）

2025/05/03 17:04

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市彌陀漁港海岸光廊去年5月曾出現「世界第三毒」僧帽水母，螫傷2名男童，牠們最近又在西子灣沙灘出沒，海洋局緊急張貼公告提醒遊客小心。

海洋局說，西子灣南岬頭沙灘近日發現僧帽水母，已要求保全加強巡邏、清潔人員持續留意、清除，呼籲遊客到南岬頭沙灘賞景時避免靠近水域，不要碰觸疑似水母的生物，以免發生危險。

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海洋局說，僧帽水母在台灣4月到7月是繁殖期，被螫到的劇痛不輸給蜜蜂，毒素可能滲入淋巴結，一旦造成過敏反應，嚴重可能致命。

海保署的「台灣百種海洋動物圖鑑」資料顯示，台灣岩礁環境常見僧帽水母漂於海中，觸鬚有充滿毒素的刺細胞，人類若碰觸會造成劇痛，傷口會有紅色鞭痕，毒素可滲入淋巴結而造成更深入的痛楚，若擱淺在沙灘，對泳客可能造成大量傷害。

去年5月19日下午，1名婦女帶5名孩童到彌陀漁港海岸光廊遊玩，下水2名男童被水母螫傷，送醫後查詢懷疑是僧帽水母。

西子灣沙灘赫見「世界第三毒」僧帽水母。（高雄市海洋局提供）

海洋局派員巡視、清除僧帽水母。（高雄市海洋局提供）

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