為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「世界第三毒」僧帽水母出沒注意 到西子灣沙灘玩當心

    高雄市海洋局公告西子灣沙灘出現僧帽水母。（讀者提供）

    高雄市海洋局公告西子灣沙灘出現僧帽水母。（讀者提供）

    2025/05/03 17:04

    〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市彌陀漁港海岸光廊去年5月曾出現「世界第三毒」僧帽水母，螫傷2名男童，牠們最近又在西子灣沙灘出沒，海洋局緊急張貼公告提醒遊客小心。

    海洋局說，西子灣南岬頭沙灘近日發現僧帽水母，已要求保全加強巡邏、清潔人員持續留意、清除，呼籲遊客到南岬頭沙灘賞景時避免靠近水域，不要碰觸疑似水母的生物，以免發生危險。

    海洋局說，僧帽水母在台灣4月到7月是繁殖期，被螫到的劇痛不輸給蜜蜂，毒素可能滲入淋巴結，一旦造成過敏反應，嚴重可能致命。

    海保署的「台灣百種海洋動物圖鑑」資料顯示，台灣岩礁環境常見僧帽水母漂於海中，觸鬚有充滿毒素的刺細胞，人類若碰觸會造成劇痛，傷口會有紅色鞭痕，毒素可滲入淋巴結而造成更深入的痛楚，若擱淺在沙灘，對泳客可能造成大量傷害。

    去年5月19日下午，1名婦女帶5名孩童到彌陀漁港海岸光廊遊玩，下水2名男童被水母螫傷，送醫後查詢懷疑是僧帽水母。

    西子灣沙灘赫見「世界第三毒」僧帽水母。（高雄市海洋局提供）

    西子灣沙灘赫見「世界第三毒」僧帽水母。（高雄市海洋局提供）

    海洋局派員巡視、清除僧帽水母。（高雄市海洋局提供）

    海洋局派員巡視、清除僧帽水母。（高雄市海洋局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播