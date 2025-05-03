靈鷲山佛誕節三合一祈福登場 浴佛、孝親、應考祈願一次滿願

民眾參與「浴佛」儀式。（記者羅國嘉攝）

2025/05/03 15:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕5月5日是佛陀聖誕，靈鷲山聖山寺結合浴佛節、母親節與考季需求，自5月3日至18日舉辦「佛誕浴佛、孝親供燈、頂禮佛足」三合一祈福活動，全台講堂同步響應，並推出線上浴佛互動，讓民眾跨越時空清淨自心。

農曆4月8日是佛陀誕辰，相傳佛陀降生後，天降香水為佛沐浴，有「外浴太子，內浴自心」，洗滌內心煩惱塵垢之意，也是「浴佛節」的由來。 靈鷲山開山住持心道法師說，「浴佛」就是淋淨自己的心、淨除無明煩惱垢染，讓本自俱足的佛性清淨顯現。

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靈鷲山指出，3日活動首日由聖山寺監院懇慧法師領眾在金佛殿灑淨啟壇，眾人誦唱《浴佛偈》，以香湯浴佛滌心，點燈報親恩，頂禮佛足祈願考運順利。現場並結緣「文殊智慧筆」、祈願卡，為考生與信眾傳遞祝福。

「佛腳抱抱」應考祈願活動，考生可持准考證或學生證現場頂禮佛足，或傳真憑證加蓋三寶印奉於加持箱，象徵智慧圓滿。每日上午10時30分許與下午1時30分許舉行共修，持誦佛號與《文殊菩薩心咒》。現場並開放「龍柱燈」、「供寶傘」、「貼金箔」、「供花果」等祈福方式，盼信眾透過禮佛修福，廣種福田，與佛願接軌，莊嚴人生。

今天各地講堂同步展開慶祝，包括花蓮共修《普賢行願品》、基隆準備香湯浴佛、共修《水懺》與送媽媽康乃馨、台南灌沐佛身；台北也在今天浴佛，5日將舉辦《金剛經》共修慶佛誕；嘉義中心4日為佛祝壽並舉辦《水懺》法會；新北分院5日舉辦佛誕日點燈祈福共修《金剛經》。

民眾在〈文殊菩薩心咒〉聲中，頂禮佛足求金榜。（記者羅國嘉攝）

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