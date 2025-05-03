為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    靈鷲山佛誕節三合一祈福登場 浴佛、孝親、應考祈願一次滿願

    民眾參與「浴佛」儀式。（記者羅國嘉攝）

    民眾參與「浴佛」儀式。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/03 15:28

    〔記者羅國嘉／新北報導〕5月5日是佛陀聖誕，靈鷲山聖山寺結合浴佛節、母親節與考季需求，自5月3日至18日舉辦「佛誕浴佛、孝親供燈、頂禮佛足」三合一祈福活動，全台講堂同步響應，並推出線上浴佛互動，讓民眾跨越時空清淨自心。

    農曆4月8日是佛陀誕辰，相傳佛陀降生後，天降香水為佛沐浴，有「外浴太子，內浴自心」，洗滌內心煩惱塵垢之意，也是「浴佛節」的由來。 靈鷲山開山住持心道法師說，「浴佛」就是淋淨自己的心、淨除無明煩惱垢染，讓本自俱足的佛性清淨顯現。

    靈鷲山指出，3日活動首日由聖山寺監院懇慧法師領眾在金佛殿灑淨啟壇，眾人誦唱《浴佛偈》，以香湯浴佛滌心，點燈報親恩，頂禮佛足祈願考運順利。現場並結緣「文殊智慧筆」、祈願卡，為考生與信眾傳遞祝福。

    「佛腳抱抱」應考祈願活動，考生可持准考證或學生證現場頂禮佛足，或傳真憑證加蓋三寶印奉於加持箱，象徵智慧圓滿。每日上午10時30分許與下午1時30分許舉行共修，持誦佛號與《文殊菩薩心咒》。現場並開放「龍柱燈」、「供寶傘」、「貼金箔」、「供花果」等祈福方式，盼信眾透過禮佛修福，廣種福田，與佛願接軌，莊嚴人生。

    今天各地講堂同步展開慶祝，包括花蓮共修《普賢行願品》、基隆準備香湯浴佛、共修《水懺》與送媽媽康乃馨、台南灌沐佛身；台北也在今天浴佛，5日將舉辦《金剛經》共修慶佛誕；嘉義中心4日為佛祝壽並舉辦《水懺》法會；新北分院5日舉辦佛誕日點燈祈福共修《金剛經》。

    民眾在〈文殊菩薩心咒〉聲中，頂禮佛足求金榜。（記者羅國嘉攝）

    民眾在〈文殊菩薩心咒〉聲中，頂禮佛足求金榜。（記者羅國嘉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播