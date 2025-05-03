親見脊損傷友咬筆桿敲電腦 林謝罕見發願愛心幫助1/4世紀

宏國關係事業財團法人林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見，因1999年參訪脊損傷友努力工作而深受感動，發願幫助至今超過4分之1世紀。（記者吳柏軒攝）

2025/05/03 17:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕「願有多大，力量就有多大！」脊髓損傷潛能發展中心今年成立30週年，長期獲林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見支持，林謝罕見回憶當年到桃園沒冷氣的鐵皮建物，看著四肢癱瘓的脊損傷友，仍努力咬著筆桿敲電腦，奮鬥一幕讓她深受感動，也發願愛心幫助基金會超過4分之1世紀。

脊損中心今天（3日）上午在台北市花博舉辦第22屆公益園遊會，現場集結近百個愛心攤商共襄盛舉，包含宏國關係事業、凱撒飯店連鎖、首泰建設、忠泰建設、甲山林集團愛山林建設等支持，也邀請歌手王中平攜手女兒韓菲一同擔任活動代言人，父女檔齊心登台表演、呼籲大眾響應公益。

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林謝罕見說，沒有眾人支持，沒有今日園遊會的熱鬧，也回憶1999年受邀前往桃園八德一間鐵皮屋，看到脊損傷友坐著輪椅在沒冷氣的屋內辛苦工作，更親見一名頸髓受傷四肢癱瘓的學員，奮力咬著操作桿一個字一個字地敲打著鍵盤學習電腦，被這一幕深深感動，想到自己好手好腳，決定要來幫助他們，自此愛心一做超過25年。

脊損中心主任劉政奇說，感恩林謝阿嬤多年來對基金會不離不棄，今年中心迎來30週年，除了幫助傷友重建生活能力、職場技能及社會適應，接下來開始更關注年長傷友照顧，「所有傷友這輩子需要什麼，就從中發展服務」。

而林謝罕見也將去年聖誕紅義賣的281萬多元，在今天捐贈給脊損中心；她說，感謝所有幫助的愛心、眾人功德無量，相信心中有一個願，一定就能實現，「願有多大，力量就有多大」，而今日園遊會義賣收入，除了9成捐給脊損中心，另外1成則會捐給台東縣瑪利德蘭修女教養院，助偏鄉子弟念書供餐。

立法委員王世堅、吳宗憲今天也到場，王世堅說，身心障礙服務法推動至今已大幅修改，針對獨立生活的障礙者提出許多幫助，並認為每個人都想改變世界，但改變世界之前要先改變自己，也將此話鼓勵身障朋友；吳宗憲則認為，國家預算有限，民間社會力量無窮，而法律則是為了人民生活而存在，要讓大家過得更快樂，將在崗位努力服務。

林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見（左）將去年聖誕紅義賣的281萬多元，捐贈給桃園市脊髓損傷潛能發展中心。（記者吳柏軒攝）

林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見（中）與藝人王中平（右）、宏國建設執行長林鴻鈞（後）、 前內政部長李鴻源及前立委李鴻鈞的母親李子美（左）一起參加脊損中心的公益園遊會，有錢出錢、有力出力，幫助傷友重建。（記者吳柏軒攝）

藝人王中平（後排右）與女兒韓菲（後排左）父女檔攜手擔任脊髓損傷潛能發展中心的公益活動代言人，呼籲大眾一起做愛心。（記者吳柏軒攝）

脊髓損傷潛能發展中心今年成立30週年，在台北市花博舉辦第22屆公益園遊會，現場集結近百個愛心攤商共襄盛舉。（記者吳柏軒攝）

脊髓損傷潛能發展中心今年成立30週年，在台北市花博舉辦第22屆公益園遊會，現場集結近百個愛心攤商共襄盛舉。（記者吳柏軒攝）

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