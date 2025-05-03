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    白河蓮花季登場 今年蓮田面積減

    白河蓮花季登場，今年蓮田面積約150公頃，農業局副局長吳威達希望透過蓮花季，除了讓更多人看見白河的美，也能多多支持在地農產品，共同促進農村經濟發展。（記者王涵平攝）

    白河蓮花季登場，今年蓮田面積約150公頃，農業局副局長吳威達希望透過蓮花季，除了讓更多人看見白河的美，也能多多支持在地農產品，共同促進農村經濟發展。（記者王涵平攝）

    2025/05/03 15:23

    〔記者王涵平／台南報導〕白河蓮花季登場，今年蓮田面積約150公頃，較去年減少約50公頃，由於蓮產業仍以人工為主，農村人口老化、雇工不易，農業局副局長吳威達希望透過蓮花季活動，除了讓更多人看見白河的美，也希望大家能多多支持在地農產品，共同促進農村經濟發展。

    蓮花季活動開幕式今日在白河馬稠後關帝廳前廣場舉辦，結合母親節表揚活動，吸引民眾踴躍參與，氣氛熱烈溫馨。

    農業局指出，蓮花盛花期為每年5月至6月，今年蓮田種植面積約150公頃，白河仍為全台最大的蓮花產區，蓮子、蓮藕、蓮藕粉等農特產品品質優良。

    今年蓮花季規劃豐富活動，包含蓮田饗宴、農產品市集、農業觀光體驗活動、蓮花寫生繪畫比賽及壓軸的蓮花晚會。白河區長董麗華表示，民眾可以透過網路報名參加6月7日蓮田饗宴，也可在6月14日參與農產品市集及農業體驗活動，鼓勵親子家庭踴躍報名參加寫生繪畫比賽。

    今年白河區模範母親共有20位，分別是崎內里陳沈金蓮、白河里吳洪梓、永安里趙張秀霞、外角里呂淑鈴、庄內里蔡璧鎂、秀祐里林潘順照、河東里林欵、虎山里林吳春美、大林里吳潘玉盆、六溪里張吳秋月、仙草里潘黃錦、關嶺里賴麗華、詔豐里黃林綉琴、竹門里林吳盆、廣蓮里張陳秀戀、昇安里李林秀枝、汴頭里黃招治、內角里王春美、大竹里陳淑珍、馬稠後里李羅齊。

    白河蓮花季登場，今年蓮田面積約150公頃，農業局副局長吳威達希望透過蓮花季，除了讓更多人看見白河的美，也能多多支持在地農產品，共同促進農村經濟發展。（記者王涵平攝）

    白河蓮花季登場，今年蓮田面積約150公頃，農業局副局長吳威達希望透過蓮花季，除了讓更多人看見白河的美，也能多多支持在地農產品，共同促進農村經濟發展。（記者王涵平攝）

    白河蓮花季登場，今年蓮田面積約150公頃，農業局副局長吳威達希望透過蓮花季，除了讓更多人看見白河的美，也能多多支持在地農產品，共同促進農村經濟發展。（記者王涵平攝）

    白河蓮花季登場，今年蓮田面積約150公頃，農業局副局長吳威達希望透過蓮花季，除了讓更多人看見白河的美，也能多多支持在地農產品，共同促進農村經濟發展。（記者王涵平攝）

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