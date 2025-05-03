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    三芝表揚12位母親 95歲江練近獲市級模範殊榮

    三芝區公所在古庄里活動中心舉辦「模範母親表揚典禮」，由區長賴小萍代表市長侯友宜頒獎表揚12位區級模範母親。（三芝公所提供）

    三芝區公所在古庄里活動中心舉辦「模範母親表揚典禮」，由區長賴小萍代表市長侯友宜頒獎表揚12位區級模範母親。（三芝公所提供）

    2025/05/03 15:02

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為感謝母親無私奉獻與堅韌精神，三芝區公所今（3）日在古庄里活動中心舉辦「模範母親表揚典禮」，由區長賴小萍代表市長侯友宜頒獎表揚12位區級模範母親，並特別向榮獲市級模範母親的江練近女士致上最高敬意。典禮現場溫馨隆重，在地民意代表與貴賓齊聚一堂，場面感人。

    此次受表揚的模範母親分別為鄭金枝、江練近、賴碧娥、王寶玉、張莉莉、簡鈺璇、符玉蘭、李虹雪、李朱桂妹、潘文玉、楊金菊及黃林寶珠女士；其中，現年95歲的江練近為最年長得獎者，一生勤奮持家，親力親為撫養子女成長，是家中子女學習的榜樣，深受社區敬重。最年輕得獎者張莉莉則在家庭遭逢困境時毅然承擔責任，撐起整個家，將兩名子女扶養成人，展現出現代母親堅毅不屈的精神，被譽為「家中的超人」。

    衛生局長陳潤秋代表侯友宜市長出席，並強調市府每年於各區舉辦模範母親表揚活動，彰顯母親在家庭與社會中的關鍵角色，期望藉由公開表揚，讓母愛精神得以世代傳承；此次表揚活動邀請專業化妝師為得獎母親進行彩妝打扮，並贈送口紅一支，讓辛苦的媽媽們在特別的日子中煥發自信與光彩，留下與家人珍貴的合影。

    區長賴小萍表示，母親不僅是家庭穩定的支柱，也是社會向善的力量。感謝所有母親長年來默默奉獻，傳遞愛與責任，讓社會更加和諧與進步。她也祝福天下母親平安健康、母親節快樂。

    表揚活動邀請專業化妝師為得獎母親進行彩妝打扮。（三芝公所提供）

    表揚活動邀請專業化妝師為得獎母親進行彩妝打扮。（三芝公所提供）

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