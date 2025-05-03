屏東若禾蓮寺浴佛 台灣邦交國史瓦帝尼3學生引領祈福誦經

屏東若禾蓮寺舉行浴佛活動，民眾排隊浴佛。（記者葉永騫攝）

2025/05/03 15:28

〔記者葉永騫／屏東報導〕釋迦牟尼佛聖誕日即將到來，屏東若禾蓮寺今天上午在屏東市民代表會前廣場舉行浴佛祈福活動，由若禾蓮寺住持心詮法師主法，台灣邦交國史瓦帝尼來台求學的3名大學生引領近千名信眾祈福誦經，浴佛也淨心，祈求台灣國泰民安，人民安康富足。

這場浴佛祈福活動，縣議員陳揚、屏東市民代表會主席林淑香等人都到場參加，今年最特別的是來自史瓦帝尼的3名大學生清孝、清定、清謙特別來擔任引領誦經的工作，3人是史瓦帝尼的孤兒，被來自台灣在史國弘法救助的慧理法師收容教導，從小接觸佛法，學習中文，並且來台灣就讀屏東科技大學、高雄科技大學，第一次來參加浴佛節並擔任引領誦經的工作，流利的誦經能力，讓現場的信徒都相當驚艷，感嘆對於經典的熟悉能力。

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心詮法師表示，「浴佛就是洗去我們自己心中的塵土」，還一個乾淨的內在，浴佛就是洗心也是洗去憂傷，讓自己快樂，更是祈求台灣國家平安，許一個快樂的未來，她強調最近有很多的預言家說世界會怎麼樣的天災人禍，只要大家心存善心，多為社會貢獻自己的心力，就會帶來平安，強調只要開心、正常的生活就好。

屏東若禾蓮寺浴佛，台灣邦交國史瓦帝尼3學生引領誦經祈福。（記者葉永騫攝）

屏東若禾蓮寺住持心詮法師主法浴佛祈福活動。（記者葉永騫攝）

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