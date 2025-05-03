喪夫罹癌堅強走過人生 嘉義市表揚模範母親與慈馨媽媽

嘉義市長黃敏惠（前排左3）表揚模範母親陳王秀春（前排中）。（記者林宜樟攝）

2025/05/03 14:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕母親節將至，嘉義市政府今天表揚18位模範母親、8位慈馨媽媽，獲表揚的陳王秀春女士歷經喪夫、罹患乳癌，擺攤賣水果為生，拉拔4個女兒長大，走過病痛，人生艱辛，仍未被擊倒，堅強意志令人感佩。

嘉義市長黃敏惠頒贈賀匾等禮品，肯定模範母親與慈馨媽媽是最棒、最優秀的典範，市議長陳姿妏與多位議員到場，向當選的模範母親及慈馨媽媽致敬。

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陳王秀春自幼為助家計，國小三年級輟學擺攤賣水果，婚後與丈夫合力擺攤維生，但34歲時丈夫重病離世，留下4個年幼的女兒，她獨自扛起整個家庭，每日凌晨起床備料、做生意，奮戰至深夜，只為讓孩子安心成長、順利求學，60歲罹患乳癌，仍以堅強意志走過病痛；她以自身清苦經歷教導孩子勤奮向上，如今孩子已事業有成，是模範母親典範。

94歲高齡的江罔市獲得慈馨媽媽表揚，她出身於傳統農村，沒有接受正規教育，也不識字，長子吳金源自幼罹患小兒麻痺為重度肢體障礙者，江罔市承受壓力，瞭解真正的母愛並非溺愛，而是讓孩子擁有自立的能力，她陪伴兒子，努力讓他學會以雙膝行走學，可生活自理與學習基本技能。

獲得慈馨媽媽表揚的謝玉英育有一女二男，女兒中度聽障，兒子為重度聽障，她陪伴孩子四處求醫、接受語言治療，一字一句陪練發音，不讓他們在無聲的世界裡感到孤單，並且陪讀陪寫，鼓勵孩子，雖然聽不到聲音，依然能靠自己的努力，為人生創造更多可能，如今孩子均在學校服務，已能自立生活、穩定就業。

嘉義市獲表揚的模範母親。（記者林宜樟攝）

嘉義市獲表揚的慈馨媽媽。（記者林宜樟攝）

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