高雄表揚40美力媽媽感謝無私奉獻 產檢交通券5月改用電子幣

母親節將至，高雄市今頒獎表揚40位美力媽媽。（記者陳文嬋攝）

2025/05/03 14:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕母親節將至，高雄市今頒獎表揚40位美力媽媽，肯定堅毅韌性守護家庭外，也有卓越社會表現，並宣布產檢交通乘車券5月起改為電子幣，準媽媽使用手機掃描就能搭車更方便。

社會局今舉辦母親節美力媽媽頒獎典禮，從各方推薦94人中選出40人得獎，涵蓋毅力、新力、自力、給力、魔力、多力及活力等7類媽媽，由市長陳其邁、議長康裕成率多名議員及立委許智傑、黃捷、林岱樺等人，一起頒獎表揚40位得獎母親，感謝母親無私奉獻，祝福母親節快樂。

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最年長是90歲陳阿勉育有3位子女外，協助扶養大伯5位子女，曾賣雞、擔任工廠女工等，含辛茹苦照顧8人長大，各自有一番成就；最難能可貴是她開朗、樂觀、豁達，40多年來擔任志工熱心公益，更於70多歲時完成高中學業，勇於實現夢想令人感佩，榮獲「活力媽媽」實至名歸。

「自力媽媽」羅李秀鶯今年89歲，47年因共軍突襲金門，她的丈夫於砲火中英勇殺敵，卻不幸壯烈犧牲，突然遭逢巨變，小孩才滿周歲，她以務農及微薄撫卹金度日，獨自承擔家庭重擔，扶養小孩長大，展現母愛柔性偉大情操。

「自力媽媽」柯陳月英85歲因丈夫早逝，獨自扶養5名小孩及公婆，除務農外到處打零工，仍以樂觀態度，勇敢面對困境，鼓勵子女努力向前，她希望透過她的經歷，激勵更多媽媽懷抱希望，創造美好人生，為社會帶來正面影響；38歲最年輕「多力媽媽」張倚翠是7寶媽，與丈夫於那瑪夏區種植龍鬚菜為生，每天辛苦育兒，陪伴女兒們學習，還要忙碌農場工作，讓家人幸福生活。

陳其邁表示，表揚辛苦偉大媽媽，也彰顯更多女力，讓社會看見多元母職形象對家庭奉獻。這些在家庭與社會皆表現卓越母親，也努力在夢想與家庭之間取得平衡，市府持續在政策、法規及各項補助更加貼心與創新，期盼分擔媽媽辛勞。

陳其邁說，高雄全國首創普發產檢交通乘車服務受歡迎，已有1.8萬位準媽媽使用，只要設籍高雄孕婦皆可領取，總共可以領取28趟，最高可領到5040元車資，包括產檢、回診、寶寶打疫苗，出生6個月內都可使用，自今年5月起由紙本改為電子幣，使用手機掃碼即可完成支付，提升便利性。

高雄市長陳其邁與議長康裕成一起頒獎表揚「自力媽媽」柯陳月英。（記者陳文嬋攝）

高雄市長陳其邁與議長康裕成一起頒獎表揚「自力媽媽」羅李秀鶯。（記者陳文嬋攝）

高雄市長陳其邁與議長康裕成一起頒獎表揚「多力媽媽」張倚翠7寶媽。（記者陳文嬋攝）

40位美力媽媽為自己比讚。（記者陳文嬋攝）

最年長90歲「活力媽媽」陳阿勉在女兒陪同下領獎。（記者陳文嬋攝）

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