「99W」成颱機率低 颱風論壇曝對台影響

氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出， 由於發展環境欠佳，要進一步成為颱風的機率偏低，北上過程中逐漸減弱消散的機率較高，對台灣暫無影響。（圖擷取自臉書）

2025/05/03 16:52

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前氣象局（署）長鄭明典指出，菲律賓東南方海面熱帶擾動「99W」環境不利於發展，颱風生成的機率低。對此氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出， 由於發展環境欠佳，要進一步成為颱風的機率偏低，北上過程中逐漸減弱消散的機率較高，對台灣暫無影響。

鄭明典日前指出，這個季節北半球西風帶尚未北移，西風帶的垂直風切大，西風不退，熱帶有利颱風發展的低風切範圍就被限縮，所以颱風生成的機率低。他認為這個雲系發展機率很低，美國模式轉而預測後方另一個旋轉雲系會發展，不過因為大環境變化不大，所以發展機率仍然偏低。

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氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」PO出熱帶擾動「99W」的衛星照片，指出「99W」已經通過菲律賓中南部群島，即將進入南海囉！

粉專直言，根據最新模式研判，99W會逐漸轉向西北逐漸北上，由於發展環境欠佳，要進一步成為颱風的機率偏低，北上過程中逐漸減弱消散的機率較高，對台灣暫無影響。

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