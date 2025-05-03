三重表揚47母親 94歲游麗玉從裁縫到藥局創業仍推健康療法助人

94歲的游麗玉（左前）一生歷經動盪與艱辛，從童養媳、女工、裁縫到創辦藥局，再轉戰自然療法領域，扶養子女成家立業，生命故事動人心弦。（記者羅國嘉攝）

2025/05/03 14:17

〔記者羅國嘉／新北報導〕三重區公所今（3）日在三重綜合體育館舉辦「模範母親表揚大會」，由區長王坤南表揚區內47位模範母親，感謝她們長年為家庭、社會無私奉獻。其中年齡最長的模範母親為94歲的游麗玉，一生歷經動盪與艱辛，從童養媳、女工、裁縫到創辦藥局，再轉戰自然療法領域，扶養子女成家立業，生命故事動人心弦，最年輕則為51歲的張小萍，現場溫馨感人，掌聲不斷。

活動大會也邀請三重區在地表演團體演出，包括歐陽慧珍舞蹈團、光田里五百手鼓樂活團及三重區原住民族發展協進會，帶來精彩節目，炒熱氣氛。而表揚中最年齡最長的模範母親游麗玉自幼年生活困苦，從15歲起便扛起家庭經濟重擔，歷經多重職業，最終創業成立藥局，成功撫養子女長大成人。退休後仍致力推廣自然療法及健康飲食，幫助眾多慢性病患者重拾健康，是名副其實的健康典範。

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54歲的李淑惠則展現了無私母愛的力量。她育有一位多重障礙的女兒，將母女視為生命共同體，不僅堅強面對困境，更主動學習手語，投身學校手語志工工作，幫助其他身障學生克服學習障礙，讓母愛在教育現場中綻放。

另一位72歲的陳靜儀，以教育為志業，1980年創辦惠文托兒所，長年投入幼兒教育，並於2023年入選《富比世》母嬰行業影響力人物。她曾兩度榮獲幼鐸獎，並推動《幼兒教育及照顧法》修法，保障萬名教保員權益，成為教育界推動改革的重要力量。

區長王坤南表示，每位模範母親都以堅毅與愛心撐起家庭的重擔，是家庭幸福、社會穩定的重要支柱。模範母親的標準從不在於家境，而在於是否以愛心照顧家人、關懷社區、回饋社會，呼籲大家向這些偉大的母親致敬，也祝福所有母親平安健康、母親節快樂。

三重區公所表揚區內47位模範母親。（記者羅國嘉攝）

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