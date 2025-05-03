袋走好美！2025夏日淨灘百人齊心讓沙灘變乾淨

「袋走好美」2025夏日淨灘活動。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/03 14:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處（下簡稱雲管處）於今天舉辦「袋走好美」2025 夏日淨灘活動，號召上百位民眾到嘉義縣布袋鎮好美寮保護區撿拾不屬於沙難的垃圾，大家頂著烈日撿拾海漂瓶罐、竹子等，讓好美沙灘變乾淨回復名副其實的「好美」。

雲管處長徐振能指出，新塭長老教會2015年發起「把沙灘種回來」運動，每年的9月築籬擋沙，隔年6月植樹防沙，經過多年的努力，真的把沙灘種回來，不僅木麻黃茁長成林發揮防風林功能，當漲退潮海水漫流在沙灘上出現唯美浪漫的「天空之鏡」，經網紅拍照打卡上傳分享，好美「天空之鏡」已遠近馳名。

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徐振能表示，靠著大家持續用心養灘護灘，好美沙灘已成了知名景點，美中不足的是不斷漂來海洋廢棄物，破壞藍天碧海沙灘景觀，因而雲管處結合各單位不定期的辦理淨灘活動，攜手維護好美的沙灘，這次並委請彩繪大師曾進成以海廢製作冠軍獎盃及好美沙灘貨幣，讓優勝者可以帶著別具一格的好美沙灘貨幣到特約商店消費，享受專屬的尊榮感。

陳姓民眾表示，參加過數十場全國各地的淨灘活動，好美沙灘可能平常有在管理維護，算是相對乾淨的，海漂瓶罐並不多，但可能因為外海就是牡蠣養殖區，廢棄物以蚵棚的相關構件為主，包括竹子、蚵繩等，這次獲得以海廢竹片製成的好美沙灘貨幣，很有質感，捨不得花掉，將帶回家留念。

雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能展示藝術家曾進成以海廢製成的冠軍獎盃與特有的好美沙灘貨幣。（記者蔡宗勳攝）

2025夏日淨灘活動，民眾帶著愛犬共襄盛舉。（記者蔡宗勳攝）

2025夏日淨灘活動，與藍天碧海沙灘同框。（記者蔡宗勳攝）

2025夏日淨灘活動，消防弟兄熱情參與。（記者蔡宗勳攝）

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