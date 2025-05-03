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    彰化市表揚58模範母親 林世賢︰常陪媽媽吃飯是最好禮物

    彰化市表揚模範母親，感謝女性在家庭的付出與貢獻。（記者劉曉欣攝）

    彰化市表揚模範母親，感謝女性在家庭的付出與貢獻。（記者劉曉欣攝）

    2025/05/03 14:10

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕每到母親節檔期就是餐廳大爆滿的時節，彰化市長林世賢表示，全天下的母親都很偉大，但不是只有母親節吃頓大餐，身為人母最想要的就是子女的陪伴，常常陪媽媽吃飯，這才是最好的禮物，而要實現這個願望，彰化就要搭上高科技產業列車，讓媽媽可以留住子女在家鄉發展打拚。

    彰化市公所今天（3日）在市公所旁的生活藝文館頒獎表揚58位模範母親，最年長的是住在成功里，高齡91歲的林呂阿幼。林世賢表示，「大甲媽」上個月才來彰化遶境，「白沙屯媽祖」昨天才到彰化縣，都讓信眾為之瘋狂，其實，每個家庭的母親就好像是媽祖婆一樣，無怨無悔的庇護家人。

    林世賢指出，許多人都會帶媽媽去吃母親節大餐，但對母親來說，最的願望是天天有兒女相伴一起吃晚餐。但彰化縣長期的人口外流，連續6年都是全國低薪第一名，讓許多彰化子弟為了求更好的發展，都在外地工作，無法常常承歡膝下，只有彰化搭上高科技產業列車，擺脫低薪現況，才能為家鄉留住優秀人才，真正實現每位媽媽最想要「天天有兒女相陪」的母親節禮物。

    和美鎮今天在大中華國際美食館舉辦母親節表揚大會，共有32位模範母親接獲鎮長林庚壬表揚，並選出鎮平里的羅黃瓊慧與大霞里的陳寶鳳，代表和美鎮接受縣府的頒獎表揚。林庚壬指出，母親是家庭的核心人物，而模範母親的身教言教，更值得作為全民的表率。

    彰化市長林世賢頒獎表揚高齡91歲的林呂阿幼，並送上鮮花致意。（記者劉曉欣攝）

    彰化市長林世賢頒獎表揚高齡91歲的林呂阿幼，並送上鮮花致意。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮長林庚壬表揚模範母親，感謝全天下的媽媽都辛苦為家庭努力與付出。（和美鎮公所提供）

    彰化縣和美鎮長林庚壬表揚模範母親，感謝全天下的媽媽都辛苦為家庭努力與付出。（和美鎮公所提供）

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