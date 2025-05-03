學甲西瓜節登場 品嘗西瓜正當時

學甲西瓜節今日熱鬧登場，西瓜評鑑選出西瓜王蔡瓊蕙，今年產量雖減少，但甜度仍維持14度以上。（記者王涵平攝）

2025/05/03 13:09

〔記者王涵平／台南報導〕學甲西瓜節今日熱鬧登場，西瓜評鑑選出西瓜王蔡瓊蕙，今年產量雖減少，但甜度仍維持14度以上，品嘗學甲西瓜正當時。

學甲西瓜產業文化節今在學甲區華宗公園舉行，南市農業局長李芳林表示，學甲區三慶里頂洲及紅茄，主要生產「華寶」大西瓜，一期作種植面積約25公頃，今年受冷氣團與春雨影響產量略減，西瓜平均重量約為20台斤，但品質依舊出色，為協助瓜農拓展通路，活動現場設有產銷履歷、安全無毒、有機認證等青農攤位展售，也可透過學甲區農會或在地合作社洽詢訂購，支持在地小農、保證西瓜新鮮直送。

請繼續往下閱讀...

巧婦織布工藝工作室講師陳怡君特別為學甲西瓜量身設計的「西瓜造型夜燈DIY」，也推廣以在地農特產西瓜綿取代傳統榨菜的「西瓜綿DIY」，民眾踴躍參與，免費西瓜試吃則讓民眾讚不絕口，帶動買氣。

區長張明寶指出，今年西瓜評鑑競賽共計17位瓜農報名，依果重、甜度、外觀與肉質進行綜合評分。由蔡瓊蕙以果重32.51台斤、甜度14.1，憑藉優異外觀與肉質，榮獲今年度「西瓜王」殊榮；第二名為郭茂生，第三名為郭素鴻。

西瓜節活動也結合母親節辦理模範母親表揚，包括秀昌里王月琴、明宜里李陳枚、慈福里李王秀枝、仁得里蘇秀女、新達里李阿仙、中洲里陳秋雪、大灣里張黃淑慧、豐和里鄭素娥、新榮里朱富麗、光華里梁邱阿月、宅港里謝金枝、平和里莊魏秀葉及三慶里李林秀敏。

學甲西瓜節今日熱鬧登場，今年產量雖減少，但甜度仍維持14度以上，品嘗學甲西瓜正當時。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法