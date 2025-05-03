公立高中職教職仍搶手 2成可進入複試

114學年度公立高級中等學校教師甄選展開，只有約2成可進入複試。圖為國立竹南高中教師運用AI於課程教學。（圖由教育部提供）

2025/05/03 14:08

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化下，公立學校的教職仍競爭激烈，教師甄試旺季展開，教育部受146校委託，辦理「114學年度公立高級中等學校教師甄選」，初試於今（3）日在國立興大附農等8所學校舉行，初試實際到考人數5831人，到考率90.38％，預計只有1323人、5分之1強，可進入複試，4508人恐將遭淘汰。

教育部國教署主任曾瓊慧說明，100所國立高級中等學校、45所直轄市立、縣市立學校及1所法務部所屬學校，共計146所學校，委託教育部辦理教師甄選，合計58類科、541個缺額。

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曾瓊慧表示，該甄試採網路報名、上傳報名資料送審方式，經統計共6452人（含原住民重點學校區報名人數17名）完成報名手續，初試實際到考人數5831人、缺考621人，到考率90.38％，缺考率9.62％，預計進入複試人數1323人。

曾瓊慧說明，依受託甄選簡章規定，初試試題及答案於考試結束後即已上網公告，應考人如對試題答案有疑義，可於今日晚上12時前，依簡章規定向試務承辦單位線上提出試題疑義申請，參加複試人員名單將於5月23日下午5時後，公告於國教署網站及受託甄選網站。

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