台南勞工模範母親表揚 最高齡黃葉謹四代同堂領獎

94歲的黃葉謹上台接受表揚，四代同堂，親友團陣容龐大。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/03 12:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府今天表揚20位勞工模範母親，最高齡為94歲的黃葉謹，她自幼喪父，從小到日本人家庭幫傭，以刻苦精神教育子女，且行有餘力要關懷弱勢，四代同堂領獎，氣氛熱烈。

表揚活動在善化啤酒廠善化啤酒廠2樓大禮堂舉行，市長黃偉哲頒獎，也一起切蛋糕慶賀，他進場時，還贈送每位模範母親火鶴花，獻上祝福。

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黃偉哲向所有得獎者，以及現場家屬致上最高敬意與祝福，並感謝勞工朋友們長年來的辛勤付出。

黃偉哲表示，女性勞工是家庭與職場的重要支柱，要上班、忙事業，也得照顧、扶養子女，真的不容易；獲獎的模範母親，堪稱台南市的驕傲。

黃偉哲也強調，未來市府將持續推動更多友善職場與家庭的政策，讓勞工母親在就業與生活之間，獲得更多支持、尊重。

台南市美容業職業工會也派員為每位得獎母親精心梳妝打扮，讓她們以最美麗、自信的姿態登台接受表揚，留下難忘回憶。

黃葉謹出身清寒，年幼喪父，8歲起就當幫傭，分擔家計，婚後致力相夫教子，扶養7名兒女成長，目前已有18位曾孫。

現任台南市泥水業職業工會監事的長女吳黃素月表示，母親雖然不識字，但常以刻苦耐勞的精神來教誨孩子，有能力的時候更幫助別人、關懷弱勢。

吳黃素月積極參與公益活動，並投入市府「做工行善團」，為弱勢家庭修繕房屋，曾獲台南市2012年模範勞工、台南市2018年勞工模範母親、全國總工會2021年模範勞工，身體力行黃葉謹的教誨。

最年輕的得主，則是56歲的汪文文，1位堅毅的單親媽媽，獨自撫養2名兒子，為了給小孩更好的生活，她努力進修、考取美容美髮證照。

汪文文加入「做工行善團」，為社福機構院生提供義剪服務，屢獲表揚，展現勞工女性的韌性與溫柔。

今年的勞工模範母親當選人，分別為黃葉謹、翁楊採紅、陳蔡秋、徐林麗美、蔡蘇滿、鄭林梅賢、王梅香、馮愛珠、林黃玉嬌、陳柯淑卿、鄭秀宜、鄭淑滿、劉敬華、林秋眞、許錦鳳、張秀琴、邱清蘭、莊金玉、侯淑蘭、汪文文。

86歲的翁楊採紅坐輪椅上台接受表揚，市長黃偉哲貼心地蹲下來頒獎、合影。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲進場時，向模範母親得主發送火鶴花。（記者吳俊鋒攝）

勞工模範母親們在會場隨著音樂，開心地手舞足蹈。（記者吳俊鋒攝）

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