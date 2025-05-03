因應台積電設廠 中油研發專區園區南路2027年2月完工通車

市議員黃文志（中）考察中油研發專區園區南路工程進度。（市議會提供）

2025/05/03 13:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應台積電在高雄楠梓設廠，為紓解大量通勤需求，高市府代辦中油研發專區園區南路開闢工程，總長約900公尺、寬40公尺，新工處表示將於2027年2月完工通車。

為提前因應台積電設廠與中油「循環技術暨材料創新研發專區」建設，將引進上萬就業人口，帶來大量通勤需求，高市府代辦中油研發專區園區南路開闢工程，已於2023年底開工，完工後將可串連世運大道與新台17線，讓楠梓產業園區西側聯外路網更完善。

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高雄市工務局新工處指出，中油研發專區園區南路因為保存半屏山公園及油罐車火車鐵道遺址，無法以筆直路型規劃，開闢範圍自世運大道、左楠路口向東延伸870公尺，寬40公尺，工程經費6.44億元，未來完工後，將是楠梓產業園區建廠初期最重要的聯外道路。

議員黃文志關切中油研發專區園區南路工程進度，昨天（2日）偕同高雄市議會工務委員會前往考察，新工處強調，這條道路總長約900公尺，都市計畫道路寬度40公尺，工程進度順利，預計2027年2月完工通車，將配置雙向6車道，並於兩側各留設寬達6.6公尺的人本空間，包含人行道、植栽設施帶及自行車道。

黃文志也指出，近年左營區介壽路周邊陸續通過崇實安居社宅及新台17線計畫，加上市府規劃自勉、自助及崇實新村重劃開發，未來人車通行需求增加，期盼介壽路開闢工程如期如質完工，以紓解車流。

新工處表示，介壽路將拓寬為30公尺寬、雙向4車道的都市計畫道路，預計2026年6月完工。

中油研發專區園區南路路線圖。（高市工務局提供）

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