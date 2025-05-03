北埔南埔2025石爺祭今天熱鬧登場

新竹縣北埔鄉南埔石爺祭今天登場。（記者黃美珠攝）

2025/05/03 12:33

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣北埔鄉「2025石爺祭」今天在南埔社區石爺公園登場，這場村落盛典不僅延續傳統，更融合了生態教育、環保創意以及在地文化，今年更首度由石爺引領出門遶境祈福，由「山狗太小隊」帶著象徵祝福的石爺紅蛋跟主題曲「石爺公公100問」，走入村落、深入人群，把祈福與溫暖送到每一戶阿公阿婆的家門口。

南埔社區發展協會理事長、也是南埔村長莊瑞山說，南埔石爺是大隘3鄉重要的孩童守護神，除了成年禮、換絭、脫絭等祭儀，石爺祭更是一年一度凝聚村民情感、連結世代的重要時刻。

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今天早上率先舉辦石爺挑戰賽，邀集14歲到26歲青少年，跟在地耆老學習傳統農活，下午的祈福遶境，外加「山狗太小隊」的演出，還有北埔國中同學們製作的再生旗幟、環保劇偶，為文化活動注入新的創意與能量，串起南埔銀青之間對土地與環境的深刻連結。

其中，祈福遶境的活動亮點就是，把石爺紅蛋送福到爺、奶家，這是延續客庄「紅蛋添壽」的習俗，要把健康與平安送給長輩。

石爺祭也加入減廢行動，舉辦「免廢市集」，邀請鄉親把孩子長大後的玩具、閒置的生活用品或可再利用的小家電，只要狀況良好，都帶到市集交換。

另外還有南埔綠植爺奶，讓村中長輩利用在地蕨類、國產木材以及居家容器展現創意做成盆栽。

新竹縣北埔鄉南埔石爺祭首度安排石爺出巡，南埔社區發展協會理事長莊瑞山（右後紅T者）說，他們特別準備紅蛋，在石爺出巡期間分送福壽給長輩。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔鄉南埔石爺祭中的「南埔綠植爺奶」，讓村中長輩利用在地蕨類、國產木材以及居家容器展現創意做成盆栽。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔鄉南埔社區理事長莊瑞山（左）替成功闖過成年挑戰的青少年們加冠。（記者黃美珠攝）

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