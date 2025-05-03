白沙屯媽祖到北港了！香燈腳湧入 神氣邁向朝天宮

白沙屯媽祖鑾轎約11點15分抵達北港警分局北辰派出所停駕。（記者李文德攝）

2025/05/03 12:14

〔記者李文德／雲林報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香北港今（2）日進入重頭戲，一早成千上萬名香燈腳已湧入北港鎮市區內，場面壯觀，鑾轎預計中午12點多抵達北港朝天宮。

白沙屯媽祖5月2日凌晨展開為期10天9夜的徒步進香，除了今年報名人數突破32萬創紀錄外，去程需要在36小時內，預定3日上午11點前抵達北港，一路上素有「粉紅超跑」的鑾轎，從苗栗直奔雲林。昨晚11點媽祖鑾轎從彰化王功福海宮起駕，大約凌晨2點多左右順利從雲林縣麥寮雷厝一帶入境雲林。

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今天早上5、6點，北港已陸陸續續湧入香燈腳，放眼望去都是鮮橘色帽海，沿路上能看見許多民眾分送熱食、點心、飲料、水果給香燈腳當早餐及補充體力，進入北港的人車絡繹不絕。

大約11點15分左右，白沙屯、山邊媽白沙屯與山邊媽的鑾轎抵達北港警分局北辰派出所， 現場歡聲雷動。更有香燈腳簡單膜拜後，便轉身開心地說「要前往朝天宮了」。

就連北港朝天宮前中山路，現在也是一片橘色帽海，萬頭攢動，準備迎接白沙屯媽祖鑾轎駐駕朝天宮。民眾說，從凌晨就在朝天宮內等候，對此興奮不已。

苗栗拱天宮拱天宮主委洪文華表示，今年參與的香燈腳進33萬人，比起往年成長很多，今年轎班派出3組人員輪替，36小時需抵達北港朝天宮。目前已越來越多香燈腳在北港鎮內，預估今年將有60至70萬名。

傳出嘉義縣新港鄉已有不少民眾搭起帆布，準備媽祖回鑾時能夠迎接鑾駕。對此，洪文華表示，「看媽祖的意思」，不會去預設立場，等晚上刈火結束起駕，看媽祖如何安排。畢竟大家都是好朋友，友宮都有保持聯絡。

白沙屯媽祖網路電視台直播影片：

北港朝天宮前已是一片橘色帽海，準備迎接白沙屯媽祖駐駕北港朝天宮。（記者李文德攝）

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