未來10天受鋒面影響3次 專家：有顯著降雨機會

專家指出，這幾次鋒面影響期間，要特別注意對流系統發展的情況，只要有旺盛的對流系統發展起來並且影響到陸地，還是會有顯著降雨發生的機會。（資料照）

2025/05/03 13:43

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣附近大氣狀態較不穩定，各地山區有熱力對流發展擴散帶來降雨的機會，氣象粉專「天氣風險」今年梅雨季第一道影響台灣的鋒面將在明天接近，未來7至10天內陸續會有3次鋒面影響台灣的機會，分別落在明天4日、6至7日間以及11至12日左右，這幾次鋒面影響期間，要特別注意對流系統發展的情況，只要有旺盛的對流系統發展起來並且影響到陸地，還是會有顯著降雨發生的機會。

氣象粉專「天氣風險」在臉書PO文表示，又到了週末假期，天氣狀況也有了新的變化，今天（03日）上午各地大致仍是多雲到晴，到了中午過後配合熱力作用，各地山區將有熱力對流發展擴散帶來降雨的機會，也可能有局部雷雨，平地部分受影響比較明顯的地方偏向在大台北東側、宜蘭、花東地區為主，西半部的降雨則是預期集中在山區以及鄰近山區的地方，平地受影響的程度較低，前往山區活動的朋友要多加注意午後的天氣變化情況。白天溫度持續偏高，東半部高溫28至30度，西半部高溫普遍可達31至34度，外出活動要記得做好防曬、防中暑的準備，並且記得攜帶雨具備用。

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粉專指出，明天（04日）則是有微弱鋒面接近、尾端將在白天期間掠過台灣附近後向東移動，是今年梅雨季第一道影響台灣的鋒面，鋒面本身結構較好的地方位置偏北通過，但是會造成台灣上空的大氣持續不穩定，預報資料看起來在中北部、東北部、東部有出現短暫陣雨或雷雨機會，南部及東南部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，但是真正比較容易下雨的時間點可能還是落在中午過後到入夜前這段時間，各地山區有熱對流發展、擴散帶來降雨的機會，局部地區可能有雷雨，或是短時較大雨勢發生的情況，由於降雨、雲量增多的關係，中北部、東半部白天高溫可望降到27至30度，南部地區受影響較小，白天高溫仍有30至32度或以上，持續較為悶熱。

粉專續指，後天週一（05日）鋒面離開後，台灣附近的風向又會快速轉為偏南到西南風，新的鋒面系統在大陸華南內陸重整，台灣位於鋒面前方，要留意的仍是山區午後發展、擴散的熱對流降雨，主要的降雨區域仍是集中在山區裡面，平地部分還是以大台北、宜蘭到花蓮一帶出現降雨的機會較高，溫度持續悶熱，各地高溫普遍可達30度以上，中南部可達到32至34度或以上。

粉專預估，到了下週二（06日）原本位於華南的鋒面系統又會逐漸東移、南壓，通過台灣附近後斷裂，東段逐漸東移，西段停留在華南沿海並延伸到台灣海峽。受到鋒面通過配合白天熱力作用影響，中北部、東北部、東部將再轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，要留意台灣海峽上空及中北部沿岸地區對流系統發展移動的情況，預期中北部可能有局部較大雨勢發生機會。晚間鋒面斷裂，雨勢可望較為緩和，但是在中部以南地區仍可能持續有短暫陣雨或雷雨出現。

粉專分析，下週三（07日）斷裂後的滯留鋒停留在華南沿岸，並且延伸到台灣海峽，雖然南風逐漸增強，鋒面位置將逐漸北抬，但是預期台灣附近的大氣狀態仍不穩定，除了要留意海面上對流系統發展、移動的情況外，配合白天熱力作用，各地山區可能會有熱對流發展擴散帶來降雨，還是會有局部較大雨勢發生的機會。

下週四、五（08至09日）山區午後仍有熱對流發展、擴散帶來午後降雨的機會。等到下週六（10日）鋒面逐漸南壓接近台灣北部海面，下週日（11日）又再度進入台灣上空，並將持續影響到下下週一（12日）左右，屆時各地降雨的情況又會明顯的增多起來，但時影響的程度還有待觀察。

粉專直言，未來7至10天內陸續會有3次鋒面影響台灣的機會，分別落在明天4日、6至7日間以及11至12日左右，依照目前的中期預報來看，這幾次鋒面影響期間，南海仍受到太平洋高壓控制，西南季風還沒有要明顯進入南海並且穩定存在的情況，看起來還未形成較為典型的西南季風配合鋒面的梅雨結構，但是鋒面影響期間仍要特別注意對流系統發展的情況，從過去在3至4月間的鋒面就可以看出，只要有旺盛的對流系統發展起來並且影響到陸地，還是會有顯著降雨發生的機會，這跟有沒有西南季風並無一定的相關性，所以即使預報顯示短時間內還不會建立特別明顯的梅雨型態，仍然不可以掉以輕心。

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