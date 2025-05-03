北市金婚夫妻表揚 見證跨越戰火延續70年的愛戀

朱克順（前中）、李守婍（前左）夫妻結縭76年白金婚。（記者方賓照攝）

2025/05/03 12:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府今（3日）於台北晶華酒店舉辦「金婚表揚典禮」，現場表揚超過80對婚齡逾半世紀的恩愛夫妻，還有4對更達白金婚（婚齡逾70年）。金婚夫妻的故事也令人動容，除了青梅竹馬的戀愛外，有人克服長時間遠距離戀愛，更有人跨越戰亂時代決定攜手一生。台北市長蔣萬安表示，這些金婚夫妻都是大家學習的對象，是家庭模範的表率。

今日表揚夫妻當中，來自大同區的潘潤星、梁妙梅夫婦愛情故事始於上世紀戰亂的30年代，至今已逾70年，二人也因戰亂遷居香港；而後潘潤星渡海來台灣就讀師範學校，梁妙梅雖然不乏追求者，也未因相隔台灣海峽而移情別戀，在潘潤星求婚後，義無反顧就來到台灣與他相守。

請繼續往下閱讀...

松山區朱克順、李守婍夫妻結縭76年，是今日婚齡最長夫妻，二人是青梅竹馬，小時候就常玩在一塊，後來李搬了家，朱也參加青年軍服役，因而中斷聯繫，多年後才再度連上線；朱先生說，感情雖歷經波折，也倒讓人格外珍惜，這個家能過得安穩都要靠妻子撐起，感謝上天賜予的良緣。

蔣萬安表示，許多金婚夫妻的愛情故事都很令人感動，他今年結婚17年，跟在座各位比起來還有好長一段路，有人說成功男人的背後，都有一位偉大的女性，也有人說一個生氣的女生背後，都有一個不知道做錯什麼的男生，他常常就是這個角色，現在也還在摸索如何在婚姻中走得更穩定，也期待等到他金婚那一天，到時候的台北市長能頒獎給他。

台北市長蔣萬安說，金婚夫妻都是大家學習的對象，是家庭模範的表率。 （記者方賓照攝）

潘潤星（前中）、梁妙梅（前右）夫婦愛情故事始於上世紀戰亂的30年代，至今已逾70年。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法