「新北社宅10年有成」專書發表 多元興辦引領全國典範

新北市長侯友宜參加於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」。（記者翁聿煌攝）

2025/05/03 11:50

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府3日於中和安邦青年社會住宅舉辦「社宅專書成果發表會暨入厝園遊會」，見證新北市推動社會住宅10年的重要里程碑，市長侯友宜出席，強調會持續推動社宅興建，活動除發表全台首本完整紀錄社宅政策推動歷程與成果專書「宜居家園的追尋—新北社宅10年有成」，現場結合園遊會，邀請住戶與在地市民共襄盛舉，看見新北社宅成果與蛻變。

侯友宜指出，新北市自2013年迄今全市已推動社宅達3.6萬戶，新北市社宅採多元興辦模式，包括三重中和全國唯一社宅BOT案，開創公私協力模式，新莊新豐社宅透過容積獎勵捐贈取得社宅供給，永和中正橋社宅與派出所共構，將資源運用最大化。

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三峽國光社宅提供公托長照服務，打造宜居共融生活環境，土城員和社宅以青年共居為核心概念，導入社區共享空間和活動結合新場域，新店民安社宅將工業區變更回饋，回應社宅需求，新店央北社宅結合醫養，提升地區服務效能，板橋民權社宅透過都市更新取得社宅及公益空間，落實居住正義目標。

新北市城鄉發展局長黃國峰說，新北市著重社宅的品質與多元運用，陸續推出「青銀共居」、「合作共居」、「高齡友善換居」、「長者安心居方案」（社宅安心終老）等全國首創計畫，打造跨世代融合、互助共居的全齡安養社區。

此外，新北市也推動「租金依所得分級」、「育兒家庭入住加籤」等精進政策，讓社宅入住制度更公平合理，扶助青年家庭及弱勢族群。每處社宅並依照當地社區需求，結合公益社福設施例如托幼、托老、身障日照甚至診所等機構，在面對高齡少子化社會的同時，市府已及早作好因應規劃。

議員張嘉玲肯定社宅提供弱勢民眾優質住宅，但也希望未來管理單位針對環境整潔做好管理維護，同時她也爭取在安邦青年社宅旁增建YouBike租借站和機車停車場，提供住戶使用。

中和安邦青年社宅的住戶開心向市長侯友宜介紹社宅的環境。（記者翁聿煌攝）

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