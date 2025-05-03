淡水栗子南瓜產季在即 9座南瓜隧道秘境即起免費參觀

農友「屯山阿嬤」謝簡素透過棚架式栽培出色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成9座「南瓜隧道」。（記者黃子暘攝）

2025/05/03 11:47

〔記者黃子暘／新北報導〕每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，市府農業局長諶錫輝指出，淡水區農會合作輔導農友精進種植技術，並推廣棚架式栽培栗子南瓜以降低病蟲害、增加產量，農友「屯山阿嬤」謝簡素透過棚架式栽培出色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成9座「南瓜隧道」，總長超過400公尺，自即日起至5月底開放免費參觀，今年淡水區農會也與附近農場合作增加5處小型南瓜隧道，歡迎大家前來拍照。

農業局介紹，謝簡素打造的南瓜隧道位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，可在淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往，今年從5月3日開放至5月底；9座南瓜隧道總長超過400公尺，隧道內種植綠色「黑海」品種南瓜為主，搭配橘紅色「東昇」、灰色「瑞福」、磚紅色「春娘」及白色「李白」等超過5種顏色、10個品種的南瓜，也有南瓜牆可以拍美照，現場也有新鮮現採的栗子南瓜讓遊客購買。

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謝簡素說，南瓜種植、隧道維護不易，但看到南瓜隧道如此受歡迎，就覺得辛苦都是值得的，非常有成就感，歡迎大家前來賞美景、吃南瓜，觀賞之餘也一起愛護景色，切勿隨意採摘瓜果及枝條。

淡水區農會總幹事高忠表示，今年除了屯山阿嬤隧道，農會也與牛埔有機農場、阿三哥農莊、樹林口農場、盧銘炎農場以及陳信助農場合作打造5處小型南瓜隧道；此外，超市及2處智慧販賣機市集也持續販售南瓜及相關商品，目前超市內各項南瓜系列商品都有優惠，最低可享8折優惠，歡迎民眾多加選購。

農業局補充，淡水栗子南瓜產季將開始，歡迎民眾把握產季期間多來淡水走走；有意購買淡水南瓜及南瓜加工商品，可洽淡水區農會超市粉絲團，或撥打專線電話（02-26239305#7）洽高先生。

農友「屯山阿嬤」謝簡素透過棚架式栽培出色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成9座「南瓜隧道」。（記者黃子暘攝）

農友「屯山阿嬤」謝簡素透過棚架式栽培出色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成9座「南瓜隧道」。（記者黃子暘攝）

農友「屯山阿嬤」謝簡素透過棚架式栽培出色彩繽紛的栗子南瓜，並將棚架打造成9座「南瓜隧道」。（記者黃子暘攝）

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