親自向爐主道歉了！ 張麗善送北港朝天宮報馬仔公仔

雲林縣長張麗善（左）在拱天宮主委洪文華（右）陪同，向值年爐主宋曉華（中）致歉。（記者李文德攝）

2025/05/03 11:28

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣長張麗善前晚在苗栗白沙屯拱天宮，和與會來賓聚集廟內團拜，她突然伸出雙臂請站在前方拱天宮值年爐主移開，這樣舉動引起網友議論。張麗善今（3）日上午在北港，在主委洪文華陪同下，向值年爐主宋曉華致歉。

前天晚間，雲林縣長張麗善突然伸出雙臂請站在前方拱天宮值年爐主宋曉華移開，這樣舉動引起網友議論。昨天張麗善受訪時表示，當時是前方有人說要幫她與台中市長盧秀燕等人拍照，所以請站在前方的人移個位置，並不知道對方是拱天宮爐主，不是故意的，無心之過，對此深感歉意。

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今早拱天宮主委洪文華受訪時指出，「沒什麼啦」只是移個位置而已，沒有惡意，因為今年貴賓人比較多比較擠，她又不認識爐主。當事爐主是中國嫁來台灣，她的大伯也是拱天宮的常委，大伯也說這沒什麼事，這沒有惡意。

上午9點40分左右，張麗善縣長由白沙屯拱天宮主委洪文華陪同與爐主宋曉華會面，她當面向宋曉華表達歉意，並致送北港朝天宮報馬仔公仔，共同祈求媽祖保佑。

張麗善說，那天是誤會，感到很抱歉，相信媽祖是慈悲；宋曉華說，因為當下在祭拜 ，被第一下的時候她沒有回應， 第二下的時候有看一下說好有移動半步。

宋說，從起駕之後一路都在忙，所以也不知道新聞報導，睡醒了之後才看到新聞報導，認為都是為媽祖服務不要模糊焦點，媽祖保佑大家。

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