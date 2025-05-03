幫滿手10大過的孩子翻轉人生 顏一誠獲教育家典範肯定

顏一誠手中有一本輔導學生名單，他用同理耐心和孩子站在一起，成功幫助很多行為偏差的孩子翻轉人生。（圖由教育部提供）

2025/05/03 12:24

〔記者林曉雲／台北報導〕澎湖高級海事水產職業學校學務及輔導主任顏一誠，為了幫助很多是滿手9大過、10大過的「慘綠少年」扭轉人生，幾乎把假日都留給了學生，他用正向良善的方式，一次、兩次、三次，不放棄地讓學生理解，老師不是來說教責備，而是一起討論未來，「要讓孩子感受到，老師真的與他站在同一邊。」結果成功翻轉很多孩子的生命，獲教育部肯定為教育家典範。

顏一誠說，輔導高關懷孩子，說教是沒有用的，他以貼近孩子的語言，拉近彼此距離，孩子入學就讀，一定會有想要畢業的夢想，他找機會與孩子聊聊，帶孩子分析他們過去的偏差行為，如何一步步走到今天？再一起研究補救方案。

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「要帶孩子先踩刹車，不要再記過，後面累積的功才有辦法抵掉先前的過，不然賺得都不夠花啊！」外人不看好，甚至自暴自棄的學生，顏一誠不屈不撓的鼓勵與陪伴，最終成功取得畢業證書，高能量的孩子，平時選擇用拳頭解決衝突，在老師的愛心感化之下，選擇回到課堂，開始認真讀書。

顏一誠表示，他的輔導目標非常明確，要讓缺曠課或記過太多的孩子，有彌補過錯的機會，只要乖乖交作業、考試認真考、做好社區服務，在班上不要鬧老師，就會給予獎勵，讓孩子可以功過相抵，只要功大於過，就有機會拿到畢業證書，展開不一樣的人生。

一些記過累累的學生，在功過相抵之下，畢業後重啟人生，成家立業，過著平凡又幸福的生活，讓顏一誠感到欣慰。他舉阿桂（化名）為例，阿桂高一時就滿手10大過，顏一誠沒有放棄，而是積極陪伴阿桂一步步解決問題，竟讓阿桂光榮「準時」畢業，阿桂後來擔任志願役，於去（2024）年榮升士官。

顏一誠投入教育輔導工作，表示越做越開心，他站在對的位置，把孩子帶出來，孩子1％的改變也是改變，看到一個生命可以變得更美好的價值，允諾將繼續接住這些特別的孩子，幫助他們迎接美好的人生。

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