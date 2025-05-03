首波梅雨鋒面明報到！未來1週易雨 較強梅雨鋒面報到時間曝

未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/05/03 11:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕首波梅雨鋒面明（4日）報到，並有另一波鋒面接力影響台灣。不過中央氣象署今（3日）說明，兩波鋒面導致天氣不穩易雨，但皆快速通過，影響時間不長，典型梅雨鋒面5月中之後出現機率較高。今天北部、東半部地區及各地山區午後降雨機率高，下週一台東有焚風機會。

氣象署預報員林定宜表示，今天北部、東半部地區及各地山區午後降雨機率高，其中花東、恆春半島有局部較大雨勢機會。無雨時較暖，西半部高溫可達31至34度，台南及高雄部分鄉鎮可能達36度，東半部落在28至30度。

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未來一週受兩波鋒面影響，天氣不穩定。明天鋒面將快速通過，降雨區域較多；下週一水氣略減，但另一波鋒面接近，北部東北部仍有短暫陣雨，山區午後降雨機率高；週二、三鋒面影響，各地都有短暫陣雨或雷雨；週四鋒面北移，但水氣仍多，中部以北下雨機率高，東半部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後降雨；週五午後各地尤其山區，天氣仍不穩定。

未來一週溫度趨勢，明天鋒面快速通過，帶來微弱東北風，北部、東北部最暖溫度會降至27、28度以下，其他地區大約是30度或30度以下。下週一西南風增強，受西南風過山沉降增溫影響，台東有焚風機率。週二、三受鋒面影響，各地降溫至30度以下。週四、五鋒面北移，轉向偏南風向，溫度稍微上升，不過受水氣多影響，上升幅度有限。

林定宜提醒，今天金門及馬祖風力較強，可能有平均風力6級、最大陣風8級機率，請民眾留意安全。今晚至明晨金馬注意低雲霧，要往返離島民眾請注意交通資訊。

時序漸漸步入梅雨季。林定宜說明，5、6月通稱為梅雨季，期間經過台灣附近的鋒面，可通稱為梅雨鋒面；下週兩波鋒面，以影響時間來講，雖可通稱梅雨鋒面，但並非典型梅雨鋒面，快速通過且影響時間不長。

林定宜說明，較典型的梅雨鋒面，是從南亞經過南海吹到台灣附近的大範圍西南風，滯留時間較長，降雨量也較大，預計5月中之後發生機率較高；這樣的滯留鋒面，除了降雨時間長，也可能發生豪大雨、短延時強降雨致溪水不易宣洩的情況，且通常伴隨雷擊及強陣風。

未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

未來一週天氣提醒。（中央氣象署提供）

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